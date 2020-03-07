جميعة النقل الخاص تُصدر تعميماً بشأن نقل الحصمة المصرية لغزة

أصدرت جمعية أصحاب النقل الخاص في قطاع غزة، مساء السبت، تعميماً بشأن الحصمة المصرية الواردة من مصر للقطاع عبر معبر رفح البري.



وفيما يلي نص التعميم، وفق ما نشرت الجمعية عبر حسابها الرسمي بـ (فيسبوك):



بقرار من مجلس ادارة جمعية النقل الخاص بخصوص الحصمة المصرية:



أولا: أي صاحب شاحنة لا يلتزم بصدور شركة مالتي تريد فسوف يتم إخراجه من دور الحصمة في معبر كرم ابو سالم والمصري.







ثانيا: تم تحديد حمولة الحصمة المصرية ب 60 طن.ثالثا: نرجوا من الجميع الالتزام وبارك الله فيكم.









رام الله - دنيا الوطن