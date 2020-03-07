مكتب بينت يكشف تفاصيل جديدة حول اختراق حسابه بـ (تويتر)

كشف مكتب وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، تفاصيل جديدة حول عملية الاختراق التي تعرض لها حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).



وقال المكتب، وفق (0404) الإسرائيلي، إن الاختراق الذي حدث لحساب تويتر الخاص لنفتالي بينيت لم يكن من جهات إرهابية، وقد تم الحصول على كلمة المرور فقط ولم يحدث اختراق للهاتف الشخصي، الاختراق حدث لعدة دقائق فقط، وتم حذف المحتويات على الفور وتغيير كلمة مرور الحساب".



وفي وقت سابق، تمكنت مجموعة (هاكرز) من اختراق صفحة وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، في موقع (تويتر)، حيث نشر الهكرز تغريدات (الحرية لفلسطين) مرفقة بأعلام فلسطين وتركيا.



وقالت القناة 13 الإسرائيلية: إن المنظومة الأمنية تُحقق في مدى الأضرار الأمنية جراء اختراق حساب نفتالي بينت، وهل تم اختراق الهاتف الخليوي أيضًا.





رام الله - دنيا الوطن