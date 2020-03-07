شؤون فلسطينية

الوزيرة حمد تزور المصابين بالمستشفيات وتتفقد مكان الفاجعة بالنصيرات

الوزيرة حمد تزور المصابين بالمستشفيات وتتفقد مكان الفاجعة بالنصيرات
رام الله - دنيا الوطن
قامت آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة، اليوم السبت، بجولة ميدانية تنفيذاً لقرار الرئيس محمود عباس، وتوجيهات رئيس الوزراء، ومتابعة وزيرة الصحة د. مي الكيلة، ودائرة شراء الخدمة بالوزارة، حيث بدأت جولتها بزيارة دائرة العلاج بالخارج، بغزة، والتقت بلجنة الدائرة، ممثلة بالدكتور مازن الهندي، والدكتورة هدى أبو خوصة، والدكتور رائد أبو سرية، حيث استمعت منهم إلى تقرير مفصل حول الحالات، ووضعها الصحي، وعدد المحولين إلى مستشفيات الضفة، وعدد من ينتظر.
 
وأكملت حمد برفقة لجنة العلاج بالخارج زيارتها إلى مستشفي الشفاء، لقسم الحروق، وقسم العناية المركزة، حيث كان باستقبالها رئيس قسم الحروق والأطباء المشرفون على حالات الحادث المفجع بالنصيرات، واطلعت منهم على الوضع الصحي، وزارت كافة الحالات الموجودة بالقسمين، واستمعت من ذويهم على المعاناة التى عاشوها أثناء وبعد الحادث وأهم الاحتياجات، مؤكدة على أن التعليمات بالمتابعة، وتقديم كل ما يلزم للمصابين بقرار من كل المستويات بالدولة.  

وانتقلت حمد لمكان المنطقة المنكوبة التي طالها الحريق الكبير في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، مما أدى إلى وفاة أحد عشر مواطناً، والعديد من الإصابات، بينهم أطفال ونساء ورجال، منهم مازال في حالة الخطر، بالإضافة إلى أضرار واسعة في الممتلكات، والمحال التجارية.  

كما زارت حمد والوفد المرافق، جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي بالنصيرات، التي تضررت بشكل جسيم، واستمعت من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تفاصيل الأضرار، ودورهم أثناء الحريق، وسرعة الإخلاء للجمعية والأطفال ذوي الإعاقة، الذين كانوا متواجدين بالجمعية.

وأكدت حمد على الدور الوطني الكبير، الذي قام به أهالى مخيم النصيرات، باستيعاب ما حدث، وتكاتف الجهود المبذولة لتخفيف هذا المصاب الجلل والمفجع، بدءاً من قرار الرئيس محمود عباس، وتوجيهات الحكومة، وعمل وزارة الصحة، والطواقم الطبية والمستشفيات، وأعربت عن أسفها وحزنها الشديد على هذا الحادث الأليم، وتقدمت بخالص العزاء والمساواة لذوي الضحايا.

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