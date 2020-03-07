دولي

صور: انهيار أحد الفنادق الصينية المستخدمة للحجر الصحي لمصابي فيروس (كورونا)

صور: انهيار أحد الفنادق الصينية المستخدمة للحجر الصحي لمصابي فيروس (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
انهار أحد الفنادق الصينية، المستخدمة للحجر الصحي للمصابين بفيروس (كورونا)، اليوم السبت، مما أدى إلى محاصرة العشرات من المصابين تحت أنقاضه.

وأفادت وسائل إعلام محلية في الصين، بأن المبنى المنهار، يقع بمقاطعة تشيوانتشو جنوب شرق الصين، ويستخدم كموقع لعزل المصابين بفيروس (كورونا).

وأظهر الفيديو تحول الفندق إلى كومة أنقاض، تحاصر أكثر من 70 شخصاً، حيث تعمل خدمات الطوارئ الصينية على البحث عن الأشخاص العالقين تحت الأنقاض، الذي انهار فجأة، حيث تمكنت بالفعل من إنقاذ العشرات.




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