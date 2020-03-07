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الأردن يدرس منع دخول القادمين من فلسطين وفرنسا وألمانيا بسبب (كورونا)

الأردن يدرس منع دخول القادمين من فلسطين وفرنسا وألمانيا بسبب (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (عمون) الأردني، نقلاً عن مصادر طبية، إن اللجنة الوطنية للأوبئة، ناقشت اتخاذ إجراءات جديدة حول دخول القادمين من فلسطين وفرنسا وألمانيا إلى الأردن.

وجددت المصادر، وفق الموقع، التأكيد على المراجعة المستمرة للجنة الوطنية للاوبئة، فيما يتعلق بالدول التي يتفشى بها فيروس كورونا المستجد.

وبينت المصادر، أن دخول تلك الدول قائمة الحظر من عدمه، قد يطرأ عليه تغيرات، استناداً إلى أعداد الإصابات المحلية بالفيروس المستجد.

وألمحت المصادر، إلى أن اللجنة الوطنية للأوبئة، ناقشت إجراءات الحجر الصحي المنزلي؛ وذلك بعد عزمها على التنسيب بدخول عدد من الدول إلى قائمة منع دخول القادمين إلى أراضي المملكة.

وأشارت إلى أن لجوء اللجنة إلى الحجر المنزلي، يأتي في إطار التوقعات عن زيادة أعداد المواطنين القادمين من الدول التي ستنضم إلى قائمة حظر دخول أراضي المملكة.

وأكد مصدر حكومي، أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تدرس مع الجانب الفلسطيني، إمكانية منع دخول القادمين من فلسطين.

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