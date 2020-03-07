الرئيس عباس يُوعز بوضع المكتبة الوطنية تحت تصرف وزارة الصحة

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أوعز الرئيس محمود عباس، لرئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم السبت، بإمكانية وضع المكتبة الوطنية، تحت تصرف وزارة الصحة، في حال اقتضت الضرورة لذلك.



وكانت الحكومة الفلسطينية خلال اجتماعها بالأمس، قد قررت اعتماد أماكن للحجر الصحي في جميع المحافظات، ووضعتها تحت تصرف وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك ضمن جملة من الإجراءات الاحترازية؛ لاحتواء فيروس (كورونا)، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.



وكان الرئيس عباس، قد أعطى تعليماته للحكومة الفلسطينية، بتوفير كافة إمكانياتها لمجابهة المخاطر الناتجة عن فيروس (كورونا)، وذلك لحماية أبناء شعبنا.