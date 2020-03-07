وزيرة الصحة المصرية: 45 حالة مصابة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد: إنه تم اكتشاف 45 حالة حاملة للفيروس، وبعد يومين، اتضح بالتحليل أن 11 منهم حالتهم سلبي للفيروس.



وقالت زايد، وفق وكالة (سبوتنك)، إن "مدير عام منظمة الصحة العالمية، أكد أنه لا يوجد دولة في مأمن من فيروس (كورونا)، ومصر كانت أول دولة في العالم، تكتشف حالة لا تعاني من أي أعراض".



وأضافت زايد في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد في مقر مجلس الوزراء: "الوزارة أجرت تحاليل لـ 171 لمن كانوا على متن الباخرة السياحية، وتم اكتشاف 45 حالة حاملة للفيروس وبعد يومين، اتضح بالتحليل أن 11 منهم حالتهم سلبي للفيروس وسيتم وضعهم تحت الملاحظة، بينما سيتم نقل الباقي لمستشفى العزل".



وأعلنت كل من وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.



وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان المصرية، لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي، وفور عودتها إلى بلادها، تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية، باكتشاف إصابتها بفيروس (كورونا).



وأشار تقرير المنظمة، والذي حصلت (سبوتنيك) على نسخة منه، إلى أنها الحالة الأساسية المسببة للعدوي للحالات التي تم اكتشافها ( index case)، مشيراً إلى أنه على الفور، قامت وزارة الصحة والسكان المصرية، وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيال المخالطين للحالة، وعمل الفحوصات اللازمة.



وأكد مجاهد أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين للسائحة التايوانية، والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال 14 يومًا، ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحاليل الـ (pcr) لهم في اليوم الـ 14 أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود 12 حالة إيجابية لفيروس (كورونا) أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.



وأضاف مجاهد، أنه جاري تحويل الـ 12 حالة الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جاري إخضاعها للحجر الصحي لمدة 14 يومًا آخرين، وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية، والاطمئنان عليهم.



ويشار إلى أنه تم الإعلان عن 3 حالات مصابة بفيروس (كورونا)- (كوفيد -19) في مصر، الحالة الأولى لشخص أجنبي كان حاملاً للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، وحسب معايير منظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها بعد قضائه 14 يوماً داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي.