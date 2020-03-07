عاجل

  • الرئيس يوعز بوضع المكتبة الوطنية تحت تصرف وزارة الصحة في حال اقتضت الضرورة

مباشر | تغطية خاصة من مدينة رام الله عقب الإعلان عن إصابات بفيروس كورونا في بيت لحم

دولي

نتنياهو: فيروس (كورونا) انتشر أكثر مما توقعنا ونُحاول مواجهته

نتنياهو: فيروس (كورونا) انتشر أكثر مما توقعنا ونُحاول مواجهته
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن فيروس (كورونا) انتشر أكثر مما توقعنا، ونحاول مواجهته، مضيفاً: "نتحدث عن وباء عالمي، هو الأخطر في القرن الأخير، ولا يوجد تطعيم ضده".

وأضاف نتنياهو، في تصريحات صحفية، مساء السبت: "اليمين انتصر؛ لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات منا، وعلى الرغم من حصولنا على أعلى الأصوات في الانتخابات إلا أن هناك من يريد سرقة النتائج". 

وتابع: "حتى في إيران ولدى أردوغان أيضًا لا يوجد من يلغي مرشحين بعد خروج النتائج، ولن نسمح بذلك". 


أخبار ذات صلة

اختبار منزلي يكشف عن الإصابة بفيروس (كورونا) خلال 15 دقيقة

اختبار منزلي يكشف عن الإصابة بفيروس (كورونا) خلال 15 دقيقة

إيران توقف الصلوات في المساجد خوفًا من (كورونا)

إيران توقف الصلوات في المساجد خوفًا من (كورونا)

بحضور نائب ترامب.. إصابات بفيروس (كورونا) في مؤتمر اللوبي اليهودي

بحضور نائب ترامب.. إصابات بفيروس (كورونا) في مؤتمر اللوبي اليهودي

وفاة نائبة إيرانية بفيروس (كورونا)

وفاة نائبة إيرانية بفيروس (كورونا)

اغتيال عميد في الحرس الثوري الإيراني بضواحي دمشق

اغتيال عميد في الحرس الثوري الإيراني بضواحي دمشق

&#34;الأورومتوسطي&#34;: 3000 طالب لجوء فلسطيني بالسويد يواجهون إجراءات تمييزية مقيتة

"الأورومتوسطي": 3000 طالب لجوء فلسطيني بالسويد يواجهون إجراءات تمييزية مقيتة

شاهد: اختراق صفحة وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت

شاهد: اختراق صفحة وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت

إسرائيل تعزل 1262 جندياً في الحجر الصحي بسبب (كورونا)

إسرائيل تعزل 1262 جندياً في الحجر الصحي بسبب (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

احذروا من هذا الرجل

احذروا من هذا الرجل

شؤون فلسطينية

الحكم المحلي تُعمم على الهيئات المحلية مجموعة من الإجراءات الوقائية

الحكم المحلي تُعمم على الهيئات المحلية مجموعة من الإجراءات الوقائية

حزب الشعب يوجه نداءً عاجلاً لمواجهة فيروس (كورونا)

حزب الشعب يوجه نداءً عاجلاً لمواجهة فيروس (كورونا)

محافظ رام الله والبيرة تعلن رزمة إجراءات احترازية لمنع تفشي (كورونا)

محافظ رام الله والبيرة تعلن رزمة إجراءات احترازية لمنع تفشي (كورونا)

بشار المصري: ملتزمون بقرارات الحكومة الفلسطينية لمواجهة فيروس (كورونا)

بشار المصري: ملتزمون بقرارات الحكومة الفلسطينية لمواجهة فيروس (كورونا)

عشراوي تبحث مع وفد دبلوماسي كندي آخر التطورات السياسية

عشراوي تبحث مع وفد دبلوماسي كندي آخر التطورات السياسية

&#34;الديمقراطية&#34; تهنئ المرأة ييومها العالمي وتدعو لمواصلة النضال من أجل الحقوق الكاملة لها

"الديمقراطية" تهنئ المرأة ييومها العالمي وتدعو لمواصلة النضال من أجل الحقوق الكاملة لها

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تُطالب بالالتزام بإجراءات حالة الطوارئ وتوحيد الجهود لمواجهة (كورونا)

"المنظمات الأهلية" تُطالب بالالتزام بإجراءات حالة الطوارئ وتوحيد الجهود لمواجهة (كورونا)

الجبهة الشعبية تصدر بياناً بمناسبة يوم المرأة العالمي

الجبهة الشعبية تصدر بياناً بمناسبة يوم المرأة العالمي

منوعات

شاهد: هجوم عنيف على يوتيوبر لضربها المبرح لابنتها لعبثها بماكياجها

شاهد: هجوم عنيف على يوتيوبر لضربها المبرح لابنتها لعبثها بماكياجها

شاهد: إصابة مذيعة عربية شهيرة بفيروس كورونا

شاهد: إصابة مذيعة عربية شهيرة بفيروس كورونا

شاهد: فنانة ترفض التمثيل مع محمد رمضان&#34;ما ينفعش أم العظماء تعمل أم بلطجي&#34;

شاهد: فنانة ترفض التمثيل مع محمد رمضان"ما ينفعش أم العظماء تعمل أم بلطجي"

&#34;النتيجة غير عادلة والتأهل عادل&#34;.. تعليقات النجوم على صعود الزمالك

"النتيجة غير عادلة والتأهل عادل".. تعليقات النجوم على صعود الزمالك

شاهد: على نهج محمد رمضان…مغني &#34;بيت الجيران&#34; يستعرض سيارته الجديدة موديل 2020

شاهد: على نهج محمد رمضان…مغني "بيت الجيران" يستعرض سيارته الجديدة موديل 2020

شاهد: أحلام كما لم تشاهدها من قبل

شاهد: أحلام كما لم تشاهدها من قبل

شاهد: تخلت عن الحجاب واليوم أعلنت توبتها.. قصة خبيرة التجميل غدير السلطان

شاهد: تخلت عن الحجاب واليوم أعلنت توبتها.. قصة خبيرة التجميل غدير السلطان

هوس &#34;كورونا&#34; يضرب أهل الفن.. لطيفة: &#34;صارلي اسبوع حابسة نفسي في غرفتي&#34;

هوس "كورونا" يضرب أهل الفن.. لطيفة: "صارلي اسبوع حابسة نفسي في غرفتي"

شاهد: خمس لقطات من افتتاح مهرجان الأقصر للسينما..بينها تحدي (كورونا)

شاهد: خمس لقطات من افتتاح مهرجان الأقصر للسينما..بينها تحدي (كورونا)

شاهد: السعودية لجين عمران تدخل عالم التمثيل للمرة الأولى‎

شاهد: السعودية لجين عمران تدخل عالم التمثيل للمرة الأولى‎

عربي

الخارجية الأمريكية: إسرائيل شاركت بمؤتمر أمني دولي في المغرب

الخارجية الأمريكية: إسرائيل شاركت بمؤتمر أمني دولي في المغرب

السعودية تُعيد فتح الحرمين المكي والمدني

السعودية تُعيد فتح الحرمين المكي والمدني

تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في ثلاث دول خليجية

تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في ثلاث دول خليجية

مصر: قمنا بتحليل 2166 حالة مشتبه فبإصابتها بفيروس (كورونا)

مصر: قمنا بتحليل 2166 حالة مشتبه فبإصابتها بفيروس (كورونا)