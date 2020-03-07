نتنياهو: فيروس (كورونا) انتشر أكثر مما توقعنا ونُحاول مواجهته
رام الله - دنيا الوطن
وتابع: "حتى في إيران ولدى أردوغان أيضًا لا يوجد من يلغي مرشحين بعد خروج النتائج، ولن نسمح بذلك".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن فيروس (كورونا) انتشر أكثر مما توقعنا، ونحاول مواجهته، مضيفاً: "نتحدث عن وباء عالمي، هو الأخطر في القرن الأخير، ولا يوجد تطعيم ضده".
وأضاف نتنياهو، في تصريحات صحفية، مساء السبت: "اليمين انتصر؛ لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات منا، وعلى الرغم من حصولنا على أعلى الأصوات في الانتخابات إلا أن هناك من يريد سرقة النتائج".
وأضاف نتنياهو، في تصريحات صحفية، مساء السبت: "اليمين انتصر؛ لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات منا، وعلى الرغم من حصولنا على أعلى الأصوات في الانتخابات إلا أن هناك من يريد سرقة النتائج".
وتابع: "حتى في إيران ولدى أردوغان أيضًا لا يوجد من يلغي مرشحين بعد خروج النتائج، ولن نسمح بذلك".
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