نتنياهو: فيروس (كورونا) انتشر أكثر مما توقعنا ونُحاول مواجهته

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن فيروس (كورونا) انتشر أكثر مما توقعنا، ونحاول مواجهته، مضيفاً: "نتحدث عن وباء عالمي، هو الأخطر في القرن الأخير، ولا يوجد تطعيم ضده".



وأضاف نتنياهو، في تصريحات صحفية، مساء السبت: "اليمين انتصر؛ لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات منا، وعلى الرغم من حصولنا على أعلى الأصوات في الانتخابات إلا أن هناك من يريد سرقة النتائج".



وتابع: "حتى في إيران ولدى أردوغان أيضًا لا يوجد من يلغي مرشحين بعد خروج النتائج، ولن نسمح بذلك".







رام الله - دنيا الوطن