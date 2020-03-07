الحكم المحلي تُعمم على الهيئات المحلية مجموعة من الإجراءات الوقائية



وطالبت الوزارة كافة الهيئات، باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تكون على جاهزية تامة للوقاية من انتشار الفيروس، وتنفيذ قرار حالة الطوارئ، التي أعلنها الرئيس محمود عباس، وقرارات رئيس الوزراء، والتعليمات التي تصدر عن جهات الاختصاص، وزارة الصحة، ولجنة الطوارئ في كل محافظة.



وشمل التعميم الذي صدر من الوزارة على الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين، ووجود الموظفين على رأس عملهم إلا في حالات الضرورة، مع التقيد بتعليمات الوقاية للأشخاص والمباني والمرافق، والتركيز على خدمات النظافة العامة في كل الأماكن وتعقيمها، واعتبارها من الأولويات، وخاصة دور العبادة والمجمعات التجارية والأسواق والمسالخ والمطاعم والمقاهي، والتعامل مع مكبات النفايات وعمليات جمعها، بالإجراءات الوقائية الشديدة، والتعقيم المستمر.



كما حث التعميم على إلغاء الفعاليات والأنشطة التي تتطلب تجمعاً جماهيرياً، وطالب بالمساهمة في التوعية، وتطمين المواطنين بعدم الهلع، وإنما الوقاية والحذر.



وأبدت الوزارة استعدادها لتقديم المساعادت اللازمة للهيئات غير القادرة على توفير متطلبات واحتياجات الوقاية، وسمحت بتجاوز بنود الموازنات الخاصة بذلك، إذا لزم الأمر.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الحكم المحلي، تعليمات للهيئات المحلية، بمجموعة من الإجراءات والخطوات، التي يجب تنفيذها؛ لمواجهة مخاطر تفشي وانتشار فيروس (كورونا)، حفاظاً على سلامة المواطنين.