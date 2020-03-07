محافظ طولكرم يُصدر 21 قراراً عاجلاً لمواجهة فيروس (كورونا)

جانب من اللقاء

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رام الله - دنيا الوطن

أكد محافظ طولكرم عصام أبو بكر على خلو محافظة طولكرم من فيروس كورونا حتى اللحظة، مشيراً إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والبدء بتنفيذ حالة الطوارئ بناء على مرسوم الرئيس محمود عباس بمواجهة خطر هذا الفيروس، وعملاً برزمة الإجراءات التي صدرت عن رئيس الوزراء محمد إشتيه.



جاء ذلك في دار المحافظة خلال ترأس المحافظ أبو بكر اجتماع لجنة الطوارئ والمؤسسة الأمنية، وفصائل العمل الوطني، وجهات الاختصاص في دار المحافظة.



وصدر عن الاجتماع مجموعة من القرارات والإجراءات وعلى رأسها:



1. الالتزام بجميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.







2. تحديد مراكز الحجر، وتوفير التجهيزات اللازمة لها.



3. تهيئة المراكز الطبية بما يلزم لمواجهة أي حالات مصابة بهذا الفيروس.



4. التأكيد على الالتزام بالحجر الصحي والحجر المنزلي وفق ما تقرره الجهات الصحية.



5. إلغاء كافة الحجوزات الفندقية والشقق الفندقية للوفود الأجنبية.



6.على الشقق الفندقية عدم قبول أي حجوزات جديدة لمواطنين من محافظات الوطن وأهلنا في الداخل إلا بعد تبليغ المحافظ والشرطة وأخذ الموافقة.



7. إغلاق كافة المراكز و المرافق السياحية بالمحافظة.



8. إغلاق القاعات العامة وصالات الأفراح، اعتبارا من صباح يوم السبت القادم الموافق 14/3/2020.



9. إغلاق مراكز الإنترنت والإكبوكس.



10.منع دخول أي وفود أجنبية إلى داخل المحافظة.



11. على المطاعم والكوفي شوبات اتخاذ إجراءات السلامة العامة وفق نصوص وزارة الصحة وإرشاداتها.



12. وضع إمكانيات القطاع الخاص والأهلي لدعم وإسناد خطة الطوارئ.



13. يمنع إحتكار السلع ورفع الأسعار والتلاعب بها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



14. أي طرود بريدية تأتي من خلال البريد أن وسائل النقل السريع يجب أن يتم فحصها وفق إجراءات السلامة العامة.



15. منع المباريات الرياضية.



16. نشر الحواجز الأمنية على مداخل محافظة طولكرم لمنع دخول وفود أجنبية قادمة من دول ينتشر بها الفيروس.



17. التأكيد على أهمية توعية المواطنين بإجراءات الصحة والسلامة العامة والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة.



18. تبقى لجنة الطوارئ المختصة في حالة انعقاد دائم.



19. المحافظ مخول بالتصريحات الإعلامية بالتنسيق مع اللجنة الإعلامية في الحكومة.



20. على جميع ذوي الاختصاص العمل على وضع خطط خاصة بما يتعلق بتنفيذ هذه الإجراءات وتطبيقها.



21. التأكيد على إتباع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص بأخذ كافة التدابير اللازمة وفق إرشادات وزارة الصحة.