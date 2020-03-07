الحكومة: لا صحة للشائعات المتداولة بوجود إصابات بفيروس (كورونا) برام الله

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إنه لا صحة للشائعات المتداولة على مواقع التواصل بوجود إصابات في مدينة رام الله بفيروس (كورونا).





وقال ملحم، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السبت: إن ستة أشخاص من بينهم صحفيون فلسطينيون وأجانب عملوا في مدينة بيت لحم خلال اليومين الماضيين، عرضوا أخذ عينات منهم للفحص المخبري للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس الكورونا وطلبوا من وزارة الصحة تزويدهم بشهادة خلو من المرض لكي يتمكنوا من التوجه للعمل في اسرائيل التي اشترطت عليهم ذلك ، وقد غادروا المستشفى للحجر المنزلي بعد ان لم تظهر عليهم أعراض المرض.





وأكدت وزارة الصحة أنه ليس من مهمتها منح شهادات خلو من المرض لأي من طالبي تلك الشهادة.





وأكدت الوزارة خلو جميع المحافظات من أي إصابات بالمرض باستثناء مدينة بيت لحم مؤكدة أن المحتجزين في مراكز الحجر الصحي في بيت لحم وأريحا بصحة جيدة.

رام الله - دنيا الوطن