محافظ رام الله والبيرة تُصدر تنويهاً مهماً بشأن فيروس (كورونا)

أصدرت محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، تعميم مُهم بشأن الأخبار المتداولة حول فيروس (كورونا)، عبر صحفتها الرسمية بفيسبوك، جاء فيه:



يمنع منعاً باتاً تناقل اي معلومة مصدرها ليس الجهة الرسمية فاللجنة الإعلامية المكلفة من مجلس الوزراء هي فقط المخولة بالنشر، وكل من ينشر معلومة بناء على مسميات عديدة من مصدر خاص او مبنية على اقاويل وإشاعات ومجموعات تواصل اجتماعي سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه بتهمة إثارة البلبل.



فالنحصن أنفسنا من الشائعات والجهل والهوس الفيسبوكي علماً أن كل ما ينشر عن حالات في محافظة رام الله والبيرة غير صحيح فهي ثلاث حالات تم اخذ عينات منها لفحصها ولم تخرج اي نتائج تظهر حالتها.





لن نسمح ببقاء مشاعر الناس مرهونة ببعض الباحثين عن السبق حتى وان كان غير دقيقاً، المعلومة فقط من اللجنة الإعلامية المتخصصة وغير ذلك ليس إلا مراهقات يدفع ثمنها شعبنا ومجتمعنا.



رام الله - دنيا الوطن