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الصحة: ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم لـ 19 حالة

الصحة: ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم لـ 19 حالة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد المصابين بمرض (كوفيد 19) - كورونا، إلى 19 مصابا، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة، مساء اليوم السبت، في مدينة بيت لحم، ممن خالطوا المصابين في فندق إنجل في بيت جالا، وتم وضعهم في المركز الوطني للحجر الصحي في بيت لحم.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس عن إصابة 9 مواطنين بفيروس "كورونا" في بيت لحم، وفق وكالة (وفا). 

وأجرت وزارة الصحة فحوصات لـ500 عينة مشتبه بإصابتها بالفيروس من المحافظات الشمالية والجنوبية حتى اللحظة، وكانت جميعها سلبية "غير مصابة"، باستثناء الحالات المذكورة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي بفندق الأنجل بمدينة بيت لحم بلغ 32 شخصا، وفي فندق البردايس 15 شخصا.

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