الصحة بغزة: أصلحنا جهاز PCR الخاص بـ"كورونا".. والمشكلة بـ"مادة الفحص"

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خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن إصلاح الجهاز الخاص بتحليل الـ تحليل PCR، الذي يكشف الفيروسات ومن ضمنها (كورونا)، الموجود في المختبر المركزي للوزارة، وقد دخل للخدمة لأول مرة منذ انتشار (كورونا) بالأمس، وقد تم فحص أول عينتين.



وقال الدكتور رامي العبادلة مدير دائرة مكافحة العدوى بالإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة: في الأمس فحصنا حالتين عبر جهاز PCR وكانت نتائجها سلبية والحمدلله، حيث كان الجهاز متعطل وقمنا بإصلاحه، وقبل ذلك فحصنا حوالي ثمانية حالات عبر إرسالهم إلى مختبرات الضفة الغربية.



وأكد أن جهاز واحد كافي لقطاع غزة، مشيراً أن المشكلة ليست في الأجهزة بل في مادة الفحص، والتي تدعى (كونترول) وهي متوفرة في قطاع غزة حالياً، ولكن الخوف من نفادها، مكملاً " الصحة العالمية قالت لنا أن لا مشكلة لديهم بثمن المادة ولكن المشكلة بأن عليها طلب عالمياً وتوفيرها صعب، لكنهم وعدونا بتزويدنا بالكمية الكافية عند نفاد المتوفر لدينا".



وأضاف "عندما نفحص لشخص واحد أضع معه 4 كونترول، وإن فحصت لعشرة أيضاً سأضع 4 كونترول، يعني أن كميات الفحص القليلة تستهلك منا مادة فحص أكثر، والعكس صحيح".



وحول آلية أخذ العينة، قال: في البداية نأخذ عينة عميقة من الأنف أو من الحلق أو من "البلغم"، عن طريق عود بلاستيكي طويل، طوله حوالي 15 سنتي، وفي نهايتها قطعة قطن، يتم إدخاله إلى نهاية الأنف لنأخذ مسحه ويتم وضعها في أنبوبة خاصة فيها مادة حافظة ويتم نقلها إلى المختبر المركزي في عيادة الرمال.



وأكمل الدكتور العبادلة: في المختبر المركزي يقوم المخبري بزراعتها في المادة الخاصة بالتحليل ويضعها في جهاز (تحليل PCR)، حتى يعرف التركيب الجناوي الخاصة بها، هل هي مطابقة لكورونا أو غير مطابقة، وبناء عليه نعرف إن كانت إيجابية أم سلبية.