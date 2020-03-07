بشار المصري: ملتزمون بقرارات الحكومة الفلسطينية لمواجهة فيروس (كورونا)

بشار المصري مؤسس مدينة روابي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد بشار المصري، مؤسس مدينة روابي، أنهم ملتزمون بالتعليمات الصادرة عن الحكومة الفلسطينية بتاريخ 5/3/2020، وبالتحديد ما ينص على إغلاق المؤسسات التعليمية ورياض الأطفال لمدة شهر لمواجهة فيروس (كورونا).



وقال المصري في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": إنه "انطلاقاً من التزامنا ومسؤولياتنا تجاه الآباء والأمهات المتأثرين بهذا القرار، ولضمان استمرار مسيرة العمل والعطاء للجميع كل في موقعه، فإنه يمكن للموظفين من الآباء والأمهات، ممن لديهم أبناء بالمدارس أو رياض الأطفال، وتأثروا مباشرة بهذا القرار المفاجئ، العمل عن بعد من مساكنهم خلال هذه الفترة، وبالطبع تنسيق ذلك مع المدير المباشر ومدير الدائرة المعنية سوياً".



وأضاف المصري: "نرجو التنسيق مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء لمساعدتكم مع أبنائكم وذلك للتخفيف من وطأة هذه الأزمة ومحاولة التواجد في مكان العمل لأطول فترة ممكنة (على الأقل مرتين أسبوعياً لمدة نصف يوم إن أمكن)".



وأوضح أنه يمكن لجميع الموظفين المقيمين في أي من المناطق التي يتم إغلاقها (مثل بيت لحم) العمل عن بعد من مساكنهم، وذلك بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية، كما سيتم توفير سكن مؤقت للموظفين المقيمين في المناطق المغلقة في حال جاؤوا إلى العمل ولم يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم، حيث يمكنهم التواصل مع الزميلة سُميّة على الرقم التالي: (0598938070).



وقال: إنه لتسهيل هذ الإجراءات، فقد اتخذنا التحضيرات التالية لمواجهة الأزمة، منها: توفير عدد كبير من أجهزة الحاسوب المحمولة للموظفين الذين لديهم جهاز حاسوب مكتبي عادي، وذلك حسب حاجة العمل.



وأشار إلى أنه سيتم شبك خط نفاذ (إنترنت) منزلي للموظفين المعنيين (إن لم يوجد لديهم)، فيما ستقوم دائرة تقنية المعلومات بتقديم الدعم الفني اللازم، ويمكنكم الحصول على "الإرشادات الخطيّة للعمل عن بعد" الخاصة بشركاتنا بالتواصل مع الزميل مراد على الرقم التالي: (0594223494).



وأكد المصري، أنه تم الترتيب مع شركة واصل للخدمات اللوجستية لتوصيل أي مستندات أو وثائق مطلوبة للعمل من وإلى منازل الموظفين، حيث يمكن التواصل مع الزميل فراس على الرقم التالي: (0592916030).



أما للموظفين الذين لا تتناسب طبيعة وظائفهم مع العمل من المنزل، نرجو منهم التنسيق مع المدير المباشر للقيام بمهام أخرى تتناسب مع الظرف القائم إن أمكن مثل التسويق أو البحث أو حسب الحاجة، بما يسهم في إثراء بيئة العمل، وفق المصري.



وختم المصري، حديثه، قائلًا: "يرجى من جميع الموظفين التعاون في هذه المرحلة، والتحلي بروح المسؤولية، من أجل استمرار العمل والإنجاز على أكمل وجه دون أي انقطاع، كما أهيب بالجميع التحلّي بأعلى درجات الوع".