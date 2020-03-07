شؤون فلسطينية

حركة حماس تعلق على اعتقال الاحتلال لطلاب الكتلة الإسلامية في بيرزيت

رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على اعتقال قوات الاحتلال لطلاب الكتلة الإسلامية في بيرزيت.

وقالت في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال بحق نشطاء الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت والتي كان آخرها الليلة الماضية باعتقال 11 طالبا، هي محاولة للتأثير على نشاط الكتلة الإسلامية ومجريات العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في الجامعة خلال نيسان القادم.

وأكدت حماس على أن وعي طلبة جامعة بيرزيت ووفاءهم، سيكون السد الذي تفشل عنده مخططات الاحتلال، وأن الحركة الطلابية في جامعاتنا الفلسطينية ظلت مثالا للوعي الثوري والنضالي، وحالة متقدمة في مواجهة الاحتلال ومخططاته.

وحيت أبناء وبنات الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت وجامعات الوطن كافة، فهم دائما يتقدمون الصفوف بعزيمة الشباب وإصرارهم، يواصلون التحدي رغم الملاحقة والتهديد والحرمان من الدراسة لسنوات، فالحركة الطلابية الفلسطينية ظلت على الدوام رائدة النضال والعمل النقابي الفلسطيني.

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