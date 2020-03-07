شؤون فلسطينية

الاتحاد العام للمعلمين يضع مقراته وجميع أفراده تحت تصرف القيادة الفلسطينية

الاتحاد العام للمعلمين يضع مقراته وجميع أفراده تحت تصرف القيادة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطيني وضع كافة مقراته وكوادره وقيادته وافراده تحت تصرف القيادة الفلسطينية وجهات الاختصاص لمواجهة تفشي فايروس الكورونا في جميع محافظات الوطن، يأتي هذا القرار بعد اعلان الحكومة حالة الطوارئ في جميع محافظات الوطن بعد اكتشاف حالات اصابه بالفيروس وخشية من تفشيه والعمل على حصره.

وجاء في بيان الاتحاد "واننا في الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين نقف سدا منيعا خلف قيادتنا الحكيمة ومن منطلق واجبنا تجاه ابناء شعبنا وتحقيقا للمصلحة العامة ولان المعلم الفلسطيني يقف دائما في المقدمة لمواجهة جميع الظروف والتحديات ولاننا اصحاب رسالة وكما واجهنا جميع الظروف الصعبة التي تعرض لها شعبنا وقيادتة وكل المؤامرات وعليه نؤكد على مايلي:

اولا: نهيب بابناء شعبنا الالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية بما يخص حالة الطوارئ والتعامل بجدية تحقيقا للمصلحة العامة والابتعاد عن الشائعات .

ثانيا : نضع مقرات الاتحاد وافرادة تحت تصرف القيادة الفلسطينية.

ثالثا: نحن على استعداد تام للتطوع في اي برنامج او مبادرة من اجل مساندة وحماية ابناء شعبنا ومساعدتهم لتجاوز ومواجهة انتشار فيروس كورونا ومنع تفشية.

رابعا: اننا على استعداد لأي حملات توعية او مساندة للكادر الطبي في المستشفيات والمراكز الصحية.

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