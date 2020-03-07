شؤون فلسطينية

"المنظمات الأهلية" تُطالب بالالتزام بإجراءات حالة الطوارئ وتوحيد الجهود لمواجهة (كورونا)

"المنظمات الأهلية" تُطالب بالالتزام بإجراءات حالة الطوارئ وتوحيد الجهود لمواجهة (كورونا)
شبكة المنظمات
رام الله - دنيا الوطن
دعت شبكة المنظمات الأهلية، إلى الالتزام بحالة الطوارئ، التي أقرها مرسوم الرئيس محمود عباس، والإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الشبكة اليوم، بمقرها في مدينة غزة، بمشاركة ممثلي منظمات أهلية وحقوقية وصحية لمناقشة التطورات المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس (كورونا).

وتطالب الشبكة بتوحيد الجهود من أجل مواجهة فيروس (كورونا) من خلال تشكيل لجنة وطنية موحدة، تضم في عضويتها مختلف الجهات الحكومية، والأهلية، ومنظمات حقوق الإنسان ذات العلاقة؛ لمتابعة كافة الأمور المتعلقة بالمشكلة.

وتدعو الشبكة كافة المنظمات الأهلية، والهيئات الوطنية إلى ضرورة تأجيل تنظيم كافة النشاطات والفعاليات الجماهيرية مثل: الورشات والمؤتمرات والاجتماعات الموسعة إلى إشعار آخر. 

وتشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة؛ للتوعية والتثقيف الجماهيري بأخطار العدوى، وانتشار الفيروس، والإجراءات التي يجب اتباعها لمواجهة الفيروس.

وتؤكد الشبكة على أهمية دور منظمات حقوق الإنسان في متابعة أوضاع من يتم حجزهم في الحجر الصحي، ومن هم في أماكن الاحتجاز مثل السجون.

كما تناشد شبكة المنظمات الأهلية، الهيئات المانحة لتوفير الدعم اللازم للجهود المبذولة لمواجهة فيروس (كورونا) وتدعو وسائل الإعلام إلى توجيه الجهود من أجل التثقيف، وتوعية الجمهور بالإجراءات الواجب اتباعها لمواجهة فيروس (كورونا).

كما تطالب الشبكة، كافة الجهات باحترام حق المواطن في الحصول على المعلومات، والعمل على نشر معلومات دقيقة، وتوخي الحصول على المعلومات من المصادر الموثوقة، واحترام خصوصية المواطن في الحالات التي يتم احتجازها.

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