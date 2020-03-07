الخارجية الأمريكية: إسرائيل شاركت بمؤتمر أمني دولي في المغرب

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الخارجية الأمريكي: إن إسرائيل كانت بين عشرات الدول، التي شاركت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، في مؤتمر دولي خاص بمحاربة الإرهاب، استضافته المغرب.



ووفق صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، فقد حلت إسرائيل في المرتبة الـ 25 بقائمة المشاركين الـ 55 في اجتماع مجموعة العمل المعنية بمكافحة الإرهاب، والتمويل غير المشروع، التابعة لـ "عملية وارسو" والذي عقد في مراكش الأربعاء والخميس الماضيين، حسب بيان ختامي مشترك نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها الرسمي.



ووفق البيان الأمريكي، فقد شارك في الاجتماع أيضاً، ممثلون عن عدد من الدول العربية، وهي السعودية والبحرين والإمارات ومصر والأردن والكويت وعمان واليمن والدولة المضيفة المغرب، وكذلك الجامعة العربية.



وقال الصحيفة: إن إسرائيل شاركت في المؤتمر "بنشاط"، مضيفة أن الحكومة، حظرت كشف اسم المسؤول الإسرائيلي، الذي شارك في المؤتمر لدواع أمنية.