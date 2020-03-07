دولي

إيران توقف الصلوات في المساجد خوفًا من (كورونا)

إيران توقف الصلوات في المساجد خوفًا من (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الهيئة الإيرانية للمساجد، وقف إقامة الصلوات الجماعية، حتى إشعار آخر؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا).

وقالت الهيئة، وفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم): إن أبواب المساجد ستفتح بعد كل أذان، لمدة نصف ساعة؛ لإقامة الصلاة الفردية.

وكان مركز الإحصاء الإيراني، أعلن عن وقف عمليات الإحصاء التي تتطلب مراجعة موظفيه منازل المواطنين، حتى الشهر المقبل، للحد من انتشار فيروس (كورونا).

وأعلن مجيد فراهاني، عضو مجلس بلدية طهران، أنه يجري تجهيز 8 مستودعات كبيرة، بأسرة ومعدات طبية قادرة على استيعاب 600 مريض، لمعالجة مرضى فيروس (كورونا) في حال ازدياد أعدادهم بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.

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