شؤون فلسطينية

«الديمقراطية" تدين العمل "الإجرامي التفجيري" في تونس

رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الجريمة الإرهابية النكراء، التي استهدفت أحد مراكز الأمن الوطني في العاصمة التونسية على يد اثنين من الإرهابيين، من بقايا المجموعات التخريبية، التي حاولت إنشاء إمارة إرهابية تكفيرية في منطقة بوقردان في غرب البلاد، والتي أفشلها تضامن الشعب مع قوى الأمن الوطني وحرر المنطقة من قبضة المسلحين أبناء الفكر الظلامي والدعوات الرجعية بمضمونها العدمي.

وأضافت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الدم الذي سال في تونس بالأمس، قدمه أبناء المؤسسة الوطنية التي لعبت دورها المشهود له في حماية الحراك الشعبي الذي أحدث في البلاد، في ثورة يناير، نقلة كبرى نحو بناء الدولة الوطنية، ودولة العدالة الاجتماعية، حيث يتساوى الرجل مع المرأة في الحقوق والواجبات.

أخبار ذات صلة

في يوم المرأة العالمي: الاحتلال يعتقل في سجونه 43 أسيرة فلسطينية

في يوم المرأة العالمي: الاحتلال يعتقل في سجونه 43 أسيرة فلسطينية

طبيب صدرية: &#34;النرجيلة&#34; قد تنقل (كورونا) ويجب إغلاق المقاهي والحل بـ &#34;البربيش الطبي&#34;

طبيب صدرية: "النرجيلة" قد تنقل (كورونا) ويجب إغلاق المقاهي والحل بـ "البربيش الطبي"

أبو غياض: حوّلنا 13 مصاباً من حريق النصيرات وجاري الترتيبات لتحويل سبعة آخرين

أبو غياض: حوّلنا 13 مصاباً من حريق النصيرات وجاري الترتيبات لتحويل سبعة آخرين

(فدا) يُلغي فعاليات انطلاقته انسجاماً مع حالة الطوارئ وحرصاً على سلامة المواطنين

(فدا) يُلغي فعاليات انطلاقته انسجاماً مع حالة الطوارئ وحرصاً على سلامة المواطنين

بلدية النصيرات تصدر بياناً &#34;مهماً&#34; بشأن حريق المخبز وتوضح بعض الحقائق

بلدية النصيرات تصدر بياناً "مهماً" بشأن حريق المخبز وتوضح بعض الحقائق

في ظل (كورونا).. التربية والتعليم تجتمع الثلاثاء المقبل لوضع خطة للعملية التعليمية

في ظل (كورونا).. التربية والتعليم تجتمع الثلاثاء المقبل لوضع خطة للعملية التعليمية

وزارة الصحة تُعلن نتائج فحوصات 335 مشتبه بإصابتهم بفيروس (كورونا)

وزارة الصحة تُعلن نتائج فحوصات 335 مشتبه بإصابتهم بفيروس (كورونا)

محافظ بيت لحم: تعطيل الدوام في المؤسسات الرسمية حتى الثلاثاء بسبب (كورونا)

محافظ بيت لحم: تعطيل الدوام في المؤسسات الرسمية حتى الثلاثاء بسبب (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

احذروا من هذا الرجل

احذروا من هذا الرجل

شؤون فلسطينية

في يوم المرأة العالمي: الاحتلال يعتقل في سجونه 43 أسيرة فلسطينية

في يوم المرأة العالمي: الاحتلال يعتقل في سجونه 43 أسيرة فلسطينية

أبو غياض: حوّلنا 13 مصاباً من حريق النصيرات وجاري الترتيبات لتحويل سبعة آخرين

أبو غياض: حوّلنا 13 مصاباً من حريق النصيرات وجاري الترتيبات لتحويل سبعة آخرين

(فدا) يُلغي فعاليات انطلاقته انسجاماً مع حالة الطوارئ وحرصاً على سلامة المواطنين

(فدا) يُلغي فعاليات انطلاقته انسجاماً مع حالة الطوارئ وحرصاً على سلامة المواطنين

زوارق الاحتلال تُهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

زوارق الاحتلال تُهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

هيئة الأسرى: مشاورات تُجرى بخصوص أوضاع الأسرى مع انتشار (كورونا)

هيئة الأسرى: مشاورات تُجرى بخصوص أوضاع الأسرى مع انتشار (كورونا)

مجدلاني: &#34;التنمية&#34; قررت عدم انتقال موظفي الوزارة من المحافظات إلى رام الله

مجدلاني: "التنمية" قررت عدم انتقال موظفي الوزارة من المحافظات إلى رام الله

مسؤول الطب الوقائي: المصابون بـ (كورونا) بالحجر الصحي ولم تظهر عليهم أي أعراض

مسؤول الطب الوقائي: المصابون بـ (كورونا) بالحجر الصحي ولم تظهر عليهم أي أعراض

&#34;الاتصالات&#34; تُقرر عدم فصل خدمات شركاتها عن بيت لحم حال تأخر تسديد الفواتير

"الاتصالات" تُقرر عدم فصل خدمات شركاتها عن بيت لحم حال تأخر تسديد الفواتير

منوعات

شاهد: هجوم عنيف على يوتيوبر لضربها المبرح لابنتها لعبثها بماكياجها

شاهد: هجوم عنيف على يوتيوبر لضربها المبرح لابنتها لعبثها بماكياجها

شاهد: إصابة مذيعة عربية شهيرة بفيروس كورونا

شاهد: إصابة مذيعة عربية شهيرة بفيروس كورونا

شاهد: فنانة ترفض التمثيل مع محمد رمضان&#34;ما ينفعش أم العظماء تعمل أم بلطجي&#34;

شاهد: فنانة ترفض التمثيل مع محمد رمضان"ما ينفعش أم العظماء تعمل أم بلطجي"

&#34;النتيجة غير عادلة والتأهل عادل&#34;.. تعليقات النجوم على صعود الزمالك

"النتيجة غير عادلة والتأهل عادل".. تعليقات النجوم على صعود الزمالك

شاهد: على نهج محمد رمضان…مغني &#34;بيت الجيران&#34; يستعرض سيارته الجديدة موديل 2020

شاهد: على نهج محمد رمضان…مغني "بيت الجيران" يستعرض سيارته الجديدة موديل 2020

شاهد: أحلام كما لم تشاهدها من قبل

شاهد: أحلام كما لم تشاهدها من قبل

شاهد: تخلت عن الحجاب واليوم أعلنت توبتها.. قصة خبيرة التجميل غدير السلطان

شاهد: تخلت عن الحجاب واليوم أعلنت توبتها.. قصة خبيرة التجميل غدير السلطان

هوس &#34;كورونا&#34; يضرب أهل الفن.. لطيفة: &#34;صارلي اسبوع حابسة نفسي في غرفتي&#34;

هوس "كورونا" يضرب أهل الفن.. لطيفة: "صارلي اسبوع حابسة نفسي في غرفتي"

شاهد: خمس لقطات من افتتاح مهرجان الأقصر للسينما..بينها تحدي (كورونا)

شاهد: خمس لقطات من افتتاح مهرجان الأقصر للسينما..بينها تحدي (كورونا)

شاهد: السعودية لجين عمران تدخل عالم التمثيل للمرة الأولى‎

شاهد: السعودية لجين عمران تدخل عالم التمثيل للمرة الأولى‎

عربي

الخارجية الأمريكية: إسرائيل شاركت بمؤتمر أمني دولي في المغرب

الخارجية الأمريكية: إسرائيل شاركت بمؤتمر أمني دولي في المغرب

السعودية تُعيد فتح الحرمين المكي والمدني

السعودية تُعيد فتح الحرمين المكي والمدني

تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في ثلاث دول خليجية

تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في ثلاث دول خليجية

مصر: قمنا بتحليل 2166 حالة مشتبه فبإصابتها بفيروس (كورونا)

مصر: قمنا بتحليل 2166 حالة مشتبه فبإصابتها بفيروس (كورونا)