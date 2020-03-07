في يوم المرأة العالمي: الاحتلال يعتقل في سجونه 43 أسيرة فلسطينية

أسيرات في سجون الاحتلال

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل 43 فلسطينية في سجونها، بينهن 27 أسيرة صدرت بحقهن أحكام لفترات متفاوتة، أعلاها لمدة (16 عاماً) والتي صدرت بحق الأسيرتين شروق دويات من القدس، وشاتيلا أبو عياد من أراضي عام 1948، ومن بينهن 16 أماً، منهن الأسيرة، وفاء مهداوي، والدة الشهيد أشرف نعالوة.



ومن بين الأسيرات أربع رهن الاعتقال الإداري، وثماني أسيرات جريحات أُصبن أثناء الاعتقال، وأقدمهن الأسيرة أمل طقاطقة من بيت لحم، والمعتقلة منذ تاريخ الأول من كانون الثاني/ ديسمبر 2014، ومحكومة بالسجن لمدة سبع سنوات.



جاء ذلك، في بيان صدر عن نادي الأسير، بمناسبة يوم المرأة العالمي، والذي يصادف الثامن من آذار/ مارس من كل عام، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وأوضح نادي الأسير، أن أول أسيرة في تاريخ الثورة الفلسطينية هي الأسيرة فاطمة برناوي، من القدس، والتي اُعتقلت عام 1967، وحكم عليها الاحتلال بالسّجن المؤبد، وأفرج عنها عام 1977، أي بعد 10 سنوات على اعتقالها، وقد بلغ عدد حالات الاعتقال للنساء منذ عام 1967، أكثر من 16 ألفاً.



وشهدت انتفاضتا العام1987 والعام 2000 النسبة الأعلى من حيث اعتقال النساء، وفي عام 2015 ارتفعت عمليات اعتقال النساء، ومنهن القاصرات مع اندلاع الهبة الشعبية، حيث وصل عدد حالات الاعتقال بين النساء خلال عام 2015 إلى 200، وفي

عام 2016 إلى 164، وفي 2017 إلى 156، وفي 2018 133، وعام 2019 إلى 128.



وأكد نادي الأسير بأن الأسيرات الفلسطينيات، يتعرضن لكافة أنواع التنكيل والتعذيب، التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، بدءاً من عمليات الاعتقال من المنازل وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، ولاحقاً احتجازهن في السجون.



وخلال العام الماضي 2019 والجاري 2020، أعادت سلطات الاحتلال سياسة تعذيب النساء على الواجهة، وكانت أبرز الشهادات التي أدلت بها أسيرات عن عمليات تعذيب استمرت لأكثر من شهر، منهن ميس أبو غوش، وسماح جرادات، وحليمة خندقجي.



وتتمثل أساليب التعذيب والتنكيل التي مارستها أجهزة الاحتلال بحق الأسيرات: بإطلاق الرصاص عليهن أثناء عمليات الاعتقال، وتفتيشهن تفتيشاً عارياً، واحتجازهن داخل زنازين لا تصلح للعيش، وإخضاعهن للتحقيق ولمدد طويلة، يرافقه أساليب التعذيب الجسدي والنفسي منها: الشبح بوضعياته المختلفة، وتقييدهن طوال فترة التحقيق، والحرمان من النوم لفترات طويلة، والتحقيق المتواصل، والعزل والابتزاز والتهديد، ومنع المحامين من زيارتهن خلال فترة التحقيق، وإخضاعهن لجهاز كشف الكذب، والضرب المبرح كالصفع المتواصل، عدا عن أوامر منع النشر التي أصدرتها محاكم الاحتلال، كما وتعرضت عائلاتهن للتنكيل والاعتقال والاستدعاء كجزء من سياسة العقاب الجماعي.



وبعد نقلهن إلى السجون، تُنفذ إدارة سجون الاحتلال بحقهن سلسلة من السياسات والإجراءات التنكيلية منها: الإهمال الطبي، والحرمان من الزيارة، وحرمان الأسيرات الأمهات من الزيارات المفتوحة، ومن احتضان أبنائهن.



وأكد نادي الأسير، أن الأسيرات يُعانين ظروفاً حياتية صعبة في سجن (الدامون)، منها: وجود كاميرات في ساحة الفورة، وارتفاع نسبة الرطوبة في الغرف، خلال فترة الشتاء، كما وتضطر الأسيرات لاستخدام الأغطية لإغلاق الحمامات، وتتعمد إدارة السجن قطع التيار الكهربائي المتكرر عليهن، عدا عن "البوسطة" التي تُشكل رحلة عذاب إضافية لهن، خاصة اللواتي يُعانين من أمراض، والأهم سياسة المماطلة في تقديم العلاج اللازم لهن، وتحديداً المصابات.



الأسيرة المُصابة إسراء جعابيص، أصعب الحالات المرضية بين الأسيرات



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسيرة المقدسية، إسراء جعابيص البالغة من العمر (35 عاماً)، بتاريخ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2015؛ بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار على مركبتها، مما أدى إلى انفجار اسطوانة غاز كانت تحملها بسيارتها، وعلى إثرها اشتعلت النيران بجسدها، وأُصيبت بحروق خطيرة، التهمت 60% من جسدها، وفقدت (8) من أصابع يديها، وأصيبت بتشوهات حادة في جسدها، وحكم عليها الاحتلال بالسّجن لـ 11 عاماًـ، علماً أنها أم لطفل.



وتحتاج الأسيرة جعابيص إلى سلسلة من العمليات الجراحية في اليدين والأذنين والوجه، وتُعاني على مدار الوقت من آلام وسخونة دائمة في جلدها، مما يجعلها غير قادرة على ارتداء الأقمشة والأغطية، وهي بحاجة ماسة لبدلة خاصة بعلاج الحروق.



ومقابل ذلك، لا تكترث إدارة السجون لما تعانيه، ولا توفر لها أدنى المتطلبات العلاجية اللازمة لحالتها المزمنة والخطيرة.