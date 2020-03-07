شؤون فلسطينية

طبيب صدرية: "النرجيلة" قد تنقل (كورونا) ويجب إغلاق المقاهي والحل بـ "البربيش الطبي"

طبيب صدرية: "النرجيلة" قد تنقل (كورونا) ويجب إغلاق المقاهي والحل بـ "البربيش الطبي"
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن
نصحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، المواطنين بالحفاظ على صحة الرئة، وتحسين القدرة على التنفس، في ظل انتشار فيروس (كورونا)، وذلك عبر الإقلاع عن التدخين، ولكن ماذا عن تدخين "النرجيلة" في الأماكن العامة، لتنتقل من شخص إلى آخر بلا تعقيم يُذكر؟

تواصلت "دنيا الوطن" مع الدكتور علي أبو الريش، مختص بالأمراض الباطنية وأمراض الصدرية والحساسية، فقال: نحن كأطباء جهاز تنفسي، نعتبر النرجيلة أخطر كثيراً من الدخان، من حيث المبدأ، فرأس النرجيلة يساوي 42 سيجارة، يضاف إلى ذلك أن نسبة القطران فيها عالية، هذا من حديث المبدأ.

وأضاف أبو الريش: "بالنسبة لـ (كورونا) إذا قام شخص مُصاب بالفيروس بلمس رأس النرجيلة بيده، ووضعها بفمه أو عطس ولامس الرذاذ النرجيلة نفسها ومحيطها، وجاء شخص آخر لملامستها، سوف يُصاب وتنقل العدوى له بكل تأكيد".

وأكد أن فيروس (كورونا) لا ينتقل عن طريق الهواء، بل عن طريق الرذاذ، لأن حجم الفيروس كبير، ويعيش على الأسطح الناعمة والخشنة على الأقل 12 ساعة، فإذا استخدم الشخص أدوات عليها رذاذ من شخص آخر مصاب، فسوف ينتقل له المرض بكل تأكيد.

وأشار دكتور الصدرية، إلى أنه من المؤكد، أن النرجيلة لا يتم تعقيمها قبل أن تنتقل من شخص لآخر، فمن الصعب وضع النرجيلة بالكحول مثلاً، وأن هناك الكثير من الجراثيم التي تعيش في خرطوم النرجيلة، ثم تنتقل من شخص لآخر.

وحول استخدام المواطنين لـ (خرطوم طبي للشيشة) وهو خرطوم شخصي، ويُستخدم لمرة واحدة، قال: هذا أمر جيد، ويقلل من احتمالية الإصابة، ولكن لا يمنعها بشكل تام، يفضل استخدام نرجيلة شخصية لا يستخدمها إلا الشخص نفسه، ويقوم بتعقيمها وغسل يديه جيداً قبل استخدامها.

وطالب الدكتور أبو الريش، بإغلاق محال النرجيلة و(المقاهي) بشكل كامل، وذلك في ظل وصول (كورونا) إلى فلسطين، وإصابة 16 في مدينة "بيت لحم" بالضفة الغربية.

يذكر، أن دراسات عالمية متفاوتة، قد كشفت أن جرثومة السل يمكن أن تعيش في خرطوم النرجيلة، ومادة القطران والأوساخ التي تترسخ في "البربيش" تنمو وتعيش داخله لتنقل العدوى بين الناس، هذا عدا عن الأمراض المعدية الأخرى التي تنتقل بالطريقة نفسها، كالكبد الوبائي.

أخبار ذات صلة

في يوم المرأة العالمي: الاحتلال يعتقل في سجونه 43 أسيرة فلسطينية

في يوم المرأة العالمي: الاحتلال يعتقل في سجونه 43 أسيرة فلسطينية

أبو غياض: حوّلنا 13 مصاباً من حريق النصيرات وجاري الترتيبات لتحويل سبعة آخرين

أبو غياض: حوّلنا 13 مصاباً من حريق النصيرات وجاري الترتيبات لتحويل سبعة آخرين

(فدا) يُلغي فعاليات انطلاقته انسجاماً مع حالة الطوارئ وحرصاً على سلامة المواطنين

(فدا) يُلغي فعاليات انطلاقته انسجاماً مع حالة الطوارئ وحرصاً على سلامة المواطنين

بلدية النصيرات تصدر بياناً &#34;مهماً&#34; بشأن حريق المخبز وتوضح بعض الحقائق

بلدية النصيرات تصدر بياناً "مهماً" بشأن حريق المخبز وتوضح بعض الحقائق

في ظل (كورونا).. التربية والتعليم تجتمع الثلاثاء المقبل لوضع خطة للعملية التعليمية

في ظل (كورونا).. التربية والتعليم تجتمع الثلاثاء المقبل لوضع خطة للعملية التعليمية

وزارة الصحة تُعلن نتائج فحوصات 335 مشتبه بإصابتهم بفيروس (كورونا)

وزارة الصحة تُعلن نتائج فحوصات 335 مشتبه بإصابتهم بفيروس (كورونا)

محافظ بيت لحم: تعطيل الدوام في المؤسسات الرسمية حتى الثلاثاء بسبب (كورونا)

محافظ بيت لحم: تعطيل الدوام في المؤسسات الرسمية حتى الثلاثاء بسبب (كورونا)

زوارق الاحتلال تُهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

زوارق الاحتلال تُهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

احذروا من هذا الرجل

احذروا من هذا الرجل

شؤون فلسطينية

في يوم المرأة العالمي: الاحتلال يعتقل في سجونه 43 أسيرة فلسطينية

في يوم المرأة العالمي: الاحتلال يعتقل في سجونه 43 أسيرة فلسطينية

أبو غياض: حوّلنا 13 مصاباً من حريق النصيرات وجاري الترتيبات لتحويل سبعة آخرين

أبو غياض: حوّلنا 13 مصاباً من حريق النصيرات وجاري الترتيبات لتحويل سبعة آخرين

(فدا) يُلغي فعاليات انطلاقته انسجاماً مع حالة الطوارئ وحرصاً على سلامة المواطنين

(فدا) يُلغي فعاليات انطلاقته انسجاماً مع حالة الطوارئ وحرصاً على سلامة المواطنين

زوارق الاحتلال تُهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

زوارق الاحتلال تُهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

هيئة الأسرى: مشاورات تُجرى بخصوص أوضاع الأسرى مع انتشار (كورونا)

هيئة الأسرى: مشاورات تُجرى بخصوص أوضاع الأسرى مع انتشار (كورونا)

مجدلاني: &#34;التنمية&#34; قررت عدم انتقال موظفي الوزارة من المحافظات إلى رام الله

مجدلاني: "التنمية" قررت عدم انتقال موظفي الوزارة من المحافظات إلى رام الله

مسؤول الطب الوقائي: المصابون بـ (كورونا) بالحجر الصحي ولم تظهر عليهم أي أعراض

مسؤول الطب الوقائي: المصابون بـ (كورونا) بالحجر الصحي ولم تظهر عليهم أي أعراض

&#34;الاتصالات&#34; تُقرر عدم فصل خدمات شركاتها عن بيت لحم حال تأخر تسديد الفواتير

"الاتصالات" تُقرر عدم فصل خدمات شركاتها عن بيت لحم حال تأخر تسديد الفواتير

منوعات

شاهد: هجوم عنيف على يوتيوبر لضربها المبرح لابنتها لعبثها بماكياجها

شاهد: هجوم عنيف على يوتيوبر لضربها المبرح لابنتها لعبثها بماكياجها

شاهد: إصابة مذيعة عربية شهيرة بفيروس كورونا

شاهد: إصابة مذيعة عربية شهيرة بفيروس كورونا

شاهد: فنانة ترفض التمثيل مع محمد رمضان&#34;ما ينفعش أم العظماء تعمل أم بلطجي&#34;

شاهد: فنانة ترفض التمثيل مع محمد رمضان"ما ينفعش أم العظماء تعمل أم بلطجي"

&#34;النتيجة غير عادلة والتأهل عادل&#34;.. تعليقات النجوم على صعود الزمالك

"النتيجة غير عادلة والتأهل عادل".. تعليقات النجوم على صعود الزمالك

شاهد: على نهج محمد رمضان…مغني &#34;بيت الجيران&#34; يستعرض سيارته الجديدة موديل 2020

شاهد: على نهج محمد رمضان…مغني "بيت الجيران" يستعرض سيارته الجديدة موديل 2020

شاهد: أحلام كما لم تشاهدها من قبل

شاهد: أحلام كما لم تشاهدها من قبل

شاهد: تخلت عن الحجاب واليوم أعلنت توبتها.. قصة خبيرة التجميل غدير السلطان

شاهد: تخلت عن الحجاب واليوم أعلنت توبتها.. قصة خبيرة التجميل غدير السلطان

هوس &#34;كورونا&#34; يضرب أهل الفن.. لطيفة: &#34;صارلي اسبوع حابسة نفسي في غرفتي&#34;

هوس "كورونا" يضرب أهل الفن.. لطيفة: "صارلي اسبوع حابسة نفسي في غرفتي"

شاهد: خمس لقطات من افتتاح مهرجان الأقصر للسينما..بينها تحدي (كورونا)

شاهد: خمس لقطات من افتتاح مهرجان الأقصر للسينما..بينها تحدي (كورونا)

شاهد: السعودية لجين عمران تدخل عالم التمثيل للمرة الأولى‎

شاهد: السعودية لجين عمران تدخل عالم التمثيل للمرة الأولى‎

عربي

الخارجية الأمريكية: إسرائيل شاركت بمؤتمر أمني دولي في المغرب

الخارجية الأمريكية: إسرائيل شاركت بمؤتمر أمني دولي في المغرب

السعودية تُعيد فتح الحرمين المكي والمدني

السعودية تُعيد فتح الحرمين المكي والمدني

تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في ثلاث دول خليجية

تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في ثلاث دول خليجية

مصر: قمنا بتحليل 2166 حالة مشتبه فبإصابتها بفيروس (كورونا)

مصر: قمنا بتحليل 2166 حالة مشتبه فبإصابتها بفيروس (كورونا)