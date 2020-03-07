أبو غياض: حوّلنا 13 مصاباً من حريق النصيرات وجاري الترتيبات لتحويل سبعة آخرين

وما زال العشرات من المصابين، يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم ما يعاني من حروق شديدة.

رام الله - دنيا الوطنأكد موسى أبو غياض، منسق مديرية الصحة قي المحافظات الحنوبية، أنه بالرغم من منع سلطات الاحتلال عودة جثامين الذين توفوا من المرضى المحولين للعلاج في المستشفيات بالمحافظات الشمالية، إلا أن مديرية التنسيق بوزارة الصحة تدخلت، وضغطت ونسقت من أجل عودة جثمان المواطن سعيد عبد الرحمن الخواص (65 عاماً)، الذي توفي فجر هذا اليوم في أحد مستشفيات مدينة نابلس، متأثراً بإصابته في حادثة النصيرات.وأشار إلى أن جثمان الخواص في الطريق إلى غزة، متوقعاً أن يصل بعد ساعة أو ساعتين إلى مسقط رأسه مخيم البريج؛ ليوارى الثرى في مقبرة المخيم.وأوضح أبو غياض، أن مديرية التنسيق، ومنذ وقوع الحريق، نسقت لتحويل 13 مصاباً آخرهم المصاب أبو يوسف إلى المستشفيات الشمالية، لتلقى العلاج الطبي، مشيراً إلى أنه جاري الترتيبات لتحويل سبع حالات أخرى، حصلنا لها على موافقة من الجانب الإسرائيلي، ونحن ننتظر مواعيد من المستشفيات لحجز أسرة لهم.وكان حريق اندلع يوم الخميس، أدى لوفاة عشرة مواطنين، وإصابة أكثر من 50، أربعة عشر منهم بحروق خطيرة.وبوفاة المواطن الخواص، الذي تعرض لحروق شديدة في كامل أنحاء جسده، يكون عدد ضحايا حريق النصيرات وسط قطاع غزة، قد ارتفع إلى 11 شهيداً.