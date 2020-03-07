شؤون فلسطينية

(فدا) يُلغي فعاليات انطلاقته انسجاماً مع حالة الطوارئ وحرصاً على سلامة المواطنين

(فدا) يُلغي فعاليات انطلاقته انسجاماً مع حالة الطوارئ وحرصاً على سلامة المواطنين
فدا - شعار
رام الله - دنيا الوطن
أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ووفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة؛ لحماية الأسرى الفلسطينيين في سجونها من الإصابة بفيروس (كورونا).

ومن جهة أخرى، أكد حزب (فدا) في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على عدم جواز تسييس إجراءات الطوارئ، التي اتخذتها القيادة في الأراضي الفلسطينية؛ لحماية أبناء شعبنا، وتأمين سلامتهم من وباء (كورونا)، مشدداً على أن هذه الإجراءات تنطبق على المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء، ومن غير المقبول إطلاقاً الاجتهاد بشأن ضرورة انطباقها على كل المدن والقرى والمخيمات، وغيرها من التجمعات السكنية الواقعة في نطاق الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وثمن (فدا) سرعة تحرك القيادة للتعامل مع هذا الوباء، وسرعة اتخاذ إجراءات الطوارئ اللازمة، داعياً الحكومة لتشكيل خلية أزمة، تتمثل فيها كل الأطراف ذات العلاقة من أجل ضمان التنسيق اللازم، وتوحيد الموقف، والقيام بعملية مراجعة وتقييم مستمرين لخطة الطوارئ المقرة، وفقاً للتطورات، وبما يخدم المصالح الوطنية العليا لشعبنا، وتأمين سلامة جميع أبنائه وبناته.

وشدد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني على ثقته بوعي شعبنا، وحسه الوطني العالي، وتضامنه لمواجهة هذه الأوضاع الطارئة والخروج منها بسلام.

وحيا (فدا) نقابة الأطباء على قرارها بوقف الإضراب، الذي كانت أعلنته تقديراً منها للظروف الراهنة، مؤكداً أن ذلك ليس غريباً على النقابة، وكل النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية الفلسطينية، والتي كانت على الدوام إلى جانب أبناء شعبها.

هذا وأعلن (فدا) إلغاء كافة الفعاليات الجماهيرية، التي أقر تنفيذها بمناسبة الذكرى الثلاثين لانطلاقته، انسجاماً مع إجراءات الطوارئ، التي أعلنتها القيادة؛ لحماية المواطنين من فيروس (كورونا) وضماناً لسلامتهم. 

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