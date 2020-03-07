شؤون فلسطينية

بلدية النصيرات تصدر بياناً "مهماً" بشأن حريق المخبز وتوضح بعض الحقائق

بلدية النصيرات تصدر بياناً "مهماً" بشأن حريق المخبز وتوضح بعض الحقائق
جانب من حريق النصيرات
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم السبت، بياناً "مهماً وجهته للرأي العام على خلفية حريق النصيرات الذي وقع يوم الخميس الماضي، وأسفر عن مصرع 11 شخصاً وإصابة العشرات.

وقالت البلدية في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن البلدية لا تمنح الرخصة إلا بعد استكمال كافة الوثائق والإجراءات المطلوبة من اللجنة الوطنية المهنية المكونة من (الدفاع المدني، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة الاقتصاد، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين).

وأضافت: قامت اللجنة المذكورة أعلاه بتاريخ 25/2/2020م بجولة تفتيش ميدانية على كافة المخابز في النصيرات، والتي من ضمنها المخبز الذي وقع به الحادث.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

بداية نعزّي أنفسنا وشعبنا الفلسطيني بالشهداء الذين ارتقوا خلال الحريق المؤلم والفاجعة الكبيرة التي اصابت النصيرات، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

منذ اللحظة الأولى هرعت طواقم البلدية بالتعاون مع الجهات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني وعموم الشعب، لإخلاء المصابين والسيطرة على الحريق، وأمام هذا الحادث الجلل نود أن نؤكد على ما يلي:

-      نشكر جميع مكونات الشعب الفلسطيني على جهوده العظمية وسرعة الاستجابة والتدخل للسيطرة على الحدث.

-      قامت البلدية بالتواصل مع الجهات الرسمية لحصر الأضرار واغاثة المنكوبين بصورة عاجلة.

-      فيما يتعلق بمنح التراخيص للمخابز والمؤسسات التجارية الأخرى، فإن البلدية لا تمنح الرخصة إلا بعد استكمال كافة الوثائق والاجراءات المطلوبة من اللجنة الوطنية المهنية المكونة من (الدفاع المدني، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة الاقتصاد، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين).

-      قامت اللجنة المذكورة أعلاه بتاريخ 25/2/2020م بجولة تفتيش ميدانية على كافة المخابز في النصيرات، والتي من ضمنها المخبز الذي وقع به الحادث، حيث طلبت منه اللجنة تنفيذ إجراءات الأمن والسلامة اللازمة خلال أسبوعين من التاريخ المذكور، وهي ست نقاط، من ضمنها الحصول على موافقة الدفاع المدني بما يتعلق بإجراءات السلامة وعدم تخزين أي كمية غاز تزيد عن الاحتياج اليومي، وقد تعهد صاحب المخبز بكتاب خطي بتنفيذ ما طُلب منه، إلا أن وقوع الحادث الجلل كان خلال المدة الممنوحة له.

-      نطالب أهلنا الكرام بالتحلي بالمسؤولية وعدم اصدار الأحكام المسبقة، إلى حين اعلان التفاصيل من الجهات الرسمية المخولة بمتابعة مجريات الحدث الأليم.

ختاما لا يسعنا إلا أن نترحم على أروح شهدائنا، سائلين المولى عز وجل لهم الرحمة والمغفرة، والدعاء للمصابين والجرحى بالشفاء العاجل.

أخبار ذات صلة

في يوم المرأة العالمي: الاحتلال يعتقل في سجونه 43 أسيرة فلسطينية

في يوم المرأة العالمي: الاحتلال يعتقل في سجونه 43 أسيرة فلسطينية

طبيب صدرية: &#34;النرجيلة&#34; قد تنقل (كورونا) ويجب إغلاق المقاهي والحل بـ &#34;البربيش الطبي&#34;

طبيب صدرية: "النرجيلة" قد تنقل (كورونا) ويجب إغلاق المقاهي والحل بـ "البربيش الطبي"

أبو غياض: حوّلنا 13 مصاباً من حريق النصيرات وجاري الترتيبات لتحويل سبعة آخرين

أبو غياض: حوّلنا 13 مصاباً من حريق النصيرات وجاري الترتيبات لتحويل سبعة آخرين

(فدا) يُلغي فعاليات انطلاقته انسجاماً مع حالة الطوارئ وحرصاً على سلامة المواطنين

(فدا) يُلغي فعاليات انطلاقته انسجاماً مع حالة الطوارئ وحرصاً على سلامة المواطنين

في ظل (كورونا).. التربية والتعليم تجتمع الثلاثاء المقبل لوضع خطة للعملية التعليمية

في ظل (كورونا).. التربية والتعليم تجتمع الثلاثاء المقبل لوضع خطة للعملية التعليمية

وزارة الصحة تُعلن نتائج فحوصات 335 مشتبه بإصابتهم بفيروس (كورونا)

وزارة الصحة تُعلن نتائج فحوصات 335 مشتبه بإصابتهم بفيروس (كورونا)

محافظ بيت لحم: تعطيل الدوام في المؤسسات الرسمية حتى الثلاثاء بسبب (كورونا)

محافظ بيت لحم: تعطيل الدوام في المؤسسات الرسمية حتى الثلاثاء بسبب (كورونا)

زوارق الاحتلال تُهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

زوارق الاحتلال تُهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

احذروا من هذا الرجل

احذروا من هذا الرجل

شؤون فلسطينية

في يوم المرأة العالمي: الاحتلال يعتقل في سجونه 43 أسيرة فلسطينية

في يوم المرأة العالمي: الاحتلال يعتقل في سجونه 43 أسيرة فلسطينية

أبو غياض: حوّلنا 13 مصاباً من حريق النصيرات وجاري الترتيبات لتحويل سبعة آخرين

أبو غياض: حوّلنا 13 مصاباً من حريق النصيرات وجاري الترتيبات لتحويل سبعة آخرين

(فدا) يُلغي فعاليات انطلاقته انسجاماً مع حالة الطوارئ وحرصاً على سلامة المواطنين

(فدا) يُلغي فعاليات انطلاقته انسجاماً مع حالة الطوارئ وحرصاً على سلامة المواطنين

زوارق الاحتلال تُهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

زوارق الاحتلال تُهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

هيئة الأسرى: مشاورات تُجرى بخصوص أوضاع الأسرى مع انتشار (كورونا)

هيئة الأسرى: مشاورات تُجرى بخصوص أوضاع الأسرى مع انتشار (كورونا)

مجدلاني: &#34;التنمية&#34; قررت عدم انتقال موظفي الوزارة من المحافظات إلى رام الله

مجدلاني: "التنمية" قررت عدم انتقال موظفي الوزارة من المحافظات إلى رام الله

مسؤول الطب الوقائي: المصابون بـ (كورونا) بالحجر الصحي ولم تظهر عليهم أي أعراض

مسؤول الطب الوقائي: المصابون بـ (كورونا) بالحجر الصحي ولم تظهر عليهم أي أعراض

&#34;الاتصالات&#34; تُقرر عدم فصل خدمات شركاتها عن بيت لحم حال تأخر تسديد الفواتير

"الاتصالات" تُقرر عدم فصل خدمات شركاتها عن بيت لحم حال تأخر تسديد الفواتير

منوعات

شاهد: هجوم عنيف على يوتيوبر لضربها المبرح لابنتها لعبثها بماكياجها

شاهد: هجوم عنيف على يوتيوبر لضربها المبرح لابنتها لعبثها بماكياجها

شاهد: إصابة مذيعة عربية شهيرة بفيروس كورونا

شاهد: إصابة مذيعة عربية شهيرة بفيروس كورونا

شاهد: فنانة ترفض التمثيل مع محمد رمضان&#34;ما ينفعش أم العظماء تعمل أم بلطجي&#34;

شاهد: فنانة ترفض التمثيل مع محمد رمضان"ما ينفعش أم العظماء تعمل أم بلطجي"

&#34;النتيجة غير عادلة والتأهل عادل&#34;.. تعليقات النجوم على صعود الزمالك

"النتيجة غير عادلة والتأهل عادل".. تعليقات النجوم على صعود الزمالك

شاهد: على نهج محمد رمضان…مغني &#34;بيت الجيران&#34; يستعرض سيارته الجديدة موديل 2020

شاهد: على نهج محمد رمضان…مغني "بيت الجيران" يستعرض سيارته الجديدة موديل 2020

شاهد: أحلام كما لم تشاهدها من قبل

شاهد: أحلام كما لم تشاهدها من قبل

شاهد: تخلت عن الحجاب واليوم أعلنت توبتها.. قصة خبيرة التجميل غدير السلطان

شاهد: تخلت عن الحجاب واليوم أعلنت توبتها.. قصة خبيرة التجميل غدير السلطان

هوس &#34;كورونا&#34; يضرب أهل الفن.. لطيفة: &#34;صارلي اسبوع حابسة نفسي في غرفتي&#34;

هوس "كورونا" يضرب أهل الفن.. لطيفة: "صارلي اسبوع حابسة نفسي في غرفتي"

شاهد: خمس لقطات من افتتاح مهرجان الأقصر للسينما..بينها تحدي (كورونا)

شاهد: خمس لقطات من افتتاح مهرجان الأقصر للسينما..بينها تحدي (كورونا)

شاهد: السعودية لجين عمران تدخل عالم التمثيل للمرة الأولى‎

شاهد: السعودية لجين عمران تدخل عالم التمثيل للمرة الأولى‎

عربي

الخارجية الأمريكية: إسرائيل شاركت بمؤتمر أمني دولي في المغرب

الخارجية الأمريكية: إسرائيل شاركت بمؤتمر أمني دولي في المغرب

السعودية تُعيد فتح الحرمين المكي والمدني

السعودية تُعيد فتح الحرمين المكي والمدني

تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في ثلاث دول خليجية

تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في ثلاث دول خليجية

مصر: قمنا بتحليل 2166 حالة مشتبه فبإصابتها بفيروس (كورونا)

مصر: قمنا بتحليل 2166 حالة مشتبه فبإصابتها بفيروس (كورونا)