عربي

السعودية تُعيد فتح الحرمين المكي والمدني

السعودية تُعيد فتح الحرمين المكي والمدني
رام الله - دنيا الوطن
أكدت قناة (الإخبارية) السعودية الرسمية، أن المملكة، أعادت فتح المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة؛ بعد إغلاقهما لتعقيمهما كإجراء احترازي من تفشي فيروس (كورونا).

وتم رسميًا فتح الحرمين الشريفين، بعد إغلاقهما ليومين متتاليين، حيث كانت السعودية، أغلقت الحرمين أمام الحجاج الأجانب والسياح من نحو 25 دولة؛ لوقف انتشار فيروس (كورونا).

وقالت السلطات السعودية: إن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين هناك، الذين يودون دخول البلاد عليهم الانتظار 14 يوماً بعد العودة من خارج المنطقة.

أخبار ذات صلة

الخارجية الأمريكية: إسرائيل شاركت بمؤتمر أمني دولي في المغرب

الخارجية الأمريكية: إسرائيل شاركت بمؤتمر أمني دولي في المغرب

تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في ثلاث دول خليجية

تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في ثلاث دول خليجية

مصر: قمنا بتحليل 2166 حالة مشتبه فبإصابتها بفيروس (كورونا)

مصر: قمنا بتحليل 2166 حالة مشتبه فبإصابتها بفيروس (كورونا)

وزيرة الصحة المصرية تُوضح حقيقة توصل علماء مصريين لمصل مضاد لـ (كورونا)

وزيرة الصحة المصرية تُوضح حقيقة توصل علماء مصريين لمصل مضاد لـ (كورونا)

لبنان: (كورونا) وصل إلى مرحلة الانتشار

لبنان: (كورونا) وصل إلى مرحلة الانتشار

مصر: اكتشاف 12 حالة مصابة بفيروس (كورونا) على متن باخرة نيلية

مصر: اكتشاف 12 حالة مصابة بفيروس (كورونا) على متن باخرة نيلية

ثمانيني جزائري ينقل فيروس (كورونا) لـ 16 فرداً من عائلته

ثمانيني جزائري ينقل فيروس (كورونا) لـ 16 فرداً من عائلته

السعودية تُهاجم إيران بسبب &#34;سلوكها غير المسؤول&#34; بقضية تتعلق بفيروس (كورونا)

السعودية تُهاجم إيران بسبب "سلوكها غير المسؤول" بقضية تتعلق بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

احذروا من هذا الرجل

احذروا من هذا الرجل

شؤون فلسطينية

في يوم المرأة العالمي: الاحتلال يعتقل في سجونه 43 أسيرة فلسطينية

في يوم المرأة العالمي: الاحتلال يعتقل في سجونه 43 أسيرة فلسطينية

أبو غياض: حوّلنا 13 مصاباً من حريق النصيرات وجاري الترتيبات لتحويل سبعة آخرين

أبو غياض: حوّلنا 13 مصاباً من حريق النصيرات وجاري الترتيبات لتحويل سبعة آخرين

(فدا) يُلغي فعاليات انطلاقته انسجاماً مع حالة الطوارئ وحرصاً على سلامة المواطنين

(فدا) يُلغي فعاليات انطلاقته انسجاماً مع حالة الطوارئ وحرصاً على سلامة المواطنين

زوارق الاحتلال تُهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

زوارق الاحتلال تُهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

هيئة الأسرى: مشاورات تُجرى بخصوص أوضاع الأسرى مع انتشار (كورونا)

هيئة الأسرى: مشاورات تُجرى بخصوص أوضاع الأسرى مع انتشار (كورونا)

مجدلاني: &#34;التنمية&#34; قررت عدم انتقال موظفي الوزارة من المحافظات إلى رام الله

مجدلاني: "التنمية" قررت عدم انتقال موظفي الوزارة من المحافظات إلى رام الله

مسؤول الطب الوقائي: المصابون بـ (كورونا) بالحجر الصحي ولم تظهر عليهم أي أعراض

مسؤول الطب الوقائي: المصابون بـ (كورونا) بالحجر الصحي ولم تظهر عليهم أي أعراض

&#34;الاتصالات&#34; تُقرر عدم فصل خدمات شركاتها عن بيت لحم حال تأخر تسديد الفواتير

"الاتصالات" تُقرر عدم فصل خدمات شركاتها عن بيت لحم حال تأخر تسديد الفواتير

منوعات

شاهد: هجوم عنيف على يوتيوبر لضربها المبرح لابنتها لعبثها بماكياجها

شاهد: هجوم عنيف على يوتيوبر لضربها المبرح لابنتها لعبثها بماكياجها

شاهد: إصابة مذيعة عربية شهيرة بفيروس كورونا

شاهد: إصابة مذيعة عربية شهيرة بفيروس كورونا

شاهد: فنانة ترفض التمثيل مع محمد رمضان&#34;ما ينفعش أم العظماء تعمل أم بلطجي&#34;

شاهد: فنانة ترفض التمثيل مع محمد رمضان"ما ينفعش أم العظماء تعمل أم بلطجي"

&#34;النتيجة غير عادلة والتأهل عادل&#34;.. تعليقات النجوم على صعود الزمالك

"النتيجة غير عادلة والتأهل عادل".. تعليقات النجوم على صعود الزمالك

شاهد: على نهج محمد رمضان…مغني &#34;بيت الجيران&#34; يستعرض سيارته الجديدة موديل 2020

شاهد: على نهج محمد رمضان…مغني "بيت الجيران" يستعرض سيارته الجديدة موديل 2020

شاهد: أحلام كما لم تشاهدها من قبل

شاهد: أحلام كما لم تشاهدها من قبل

شاهد: تخلت عن الحجاب واليوم أعلنت توبتها.. قصة خبيرة التجميل غدير السلطان

شاهد: تخلت عن الحجاب واليوم أعلنت توبتها.. قصة خبيرة التجميل غدير السلطان

هوس &#34;كورونا&#34; يضرب أهل الفن.. لطيفة: &#34;صارلي اسبوع حابسة نفسي في غرفتي&#34;

هوس "كورونا" يضرب أهل الفن.. لطيفة: "صارلي اسبوع حابسة نفسي في غرفتي"

شاهد: خمس لقطات من افتتاح مهرجان الأقصر للسينما..بينها تحدي (كورونا)

شاهد: خمس لقطات من افتتاح مهرجان الأقصر للسينما..بينها تحدي (كورونا)

شاهد: السعودية لجين عمران تدخل عالم التمثيل للمرة الأولى‎

شاهد: السعودية لجين عمران تدخل عالم التمثيل للمرة الأولى‎

عربي

الخارجية الأمريكية: إسرائيل شاركت بمؤتمر أمني دولي في المغرب

الخارجية الأمريكية: إسرائيل شاركت بمؤتمر أمني دولي في المغرب

السعودية تُعيد فتح الحرمين المكي والمدني

السعودية تُعيد فتح الحرمين المكي والمدني

تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في ثلاث دول خليجية

تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في ثلاث دول خليجية

مصر: قمنا بتحليل 2166 حالة مشتبه فبإصابتها بفيروس (كورونا)

مصر: قمنا بتحليل 2166 حالة مشتبه فبإصابتها بفيروس (كورونا)