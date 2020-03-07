السعودية تُعيد فتح الحرمين المكي والمدني

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت قناة (الإخبارية) السعودية الرسمية، أن المملكة، أعادت فتح المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة؛ بعد إغلاقهما لتعقيمهما كإجراء احترازي من تفشي فيروس (كورونا).



وتم رسميًا فتح الحرمين الشريفين، بعد إغلاقهما ليومين متتاليين، حيث كانت السعودية، أغلقت الحرمين أمام الحجاج الأجانب والسياح من نحو 25 دولة؛ لوقف انتشار فيروس (كورونا).



وقالت السلطات السعودية: إن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين هناك، الذين يودون دخول البلاد عليهم الانتظار 14 يوماً بعد العودة من خارج المنطقة.