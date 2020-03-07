شؤون فلسطينية

في ظل (كورونا).. التربية والتعليم تجتمع الثلاثاء المقبل لوضع خطة للعملية التعليمية

في ظل (كورونا).. التربية والتعليم تجتمع الثلاثاء المقبل لوضع خطة للعملية التعليمية
وزارة التربية والتعليم
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم، بصري صالح، أن يوم الثلاثاء المقبل، سيكون يوم دوام للمعلمين في المدارس؛ لوضع خطة لمتابعة العملية التعليمية في ضوء إعلان حالة الطوارئ، ووقف الدراسة في مدارس الوطن.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم السبت: إن وزارة التربية والتعليم، ستزود المعلمين بآليات لمواصلة العملية التعليمية، وذلك من خلال الوسائل الإلكترونية التابعة للوزارة، والخدمات التي تقدمها شركات من القطاع الخاص؛ للتواصل بين المعلمين والطلبة.

وحول دوام الموظفين الإداريين في الوزارة، أوضح وكيل وزارة التربية، أن تعليمات صدرت من مجلس الوزراء، تتعلق بمحدودية الحركة، وسيتم الإيعاز للمعلمين بالعمل في أقرب مديرية عليهم.

من جهته، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمود أبو
مويس، أن هناك إجراءات، تتخذها الوزارة لمواصلة العملية التعليمية في الجامعات والكليات، في ظل إعلان وقف التدريس لمدة شهر.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم السبت: إنه سيتم اعتماد استراتيجية التعليم عن بعد، عبر دورات تعليمية مصورة، مشيراً إلى أن ذلك كان موجوداً من قبل كتعليم مساند، وسيتم اعتماده هذه الفترة في أعقاب إعلان حالة الطوارئ.

وبيّن وزير التعليم العالي، أنه تم استثناء بعض الموظفين الفنيين؛ للدخول إلى الجامعات، لغرض تطبيق التعليم الإلكتروني.

أخبار ذات صلة

في يوم المرأة العالمي: الاحتلال يعتقل في سجونه 43 أسيرة فلسطينية

في يوم المرأة العالمي: الاحتلال يعتقل في سجونه 43 أسيرة فلسطينية

طبيب صدرية: &#34;النرجيلة&#34; قد تنقل (كورونا) ويجب إغلاق المقاهي والحل بـ &#34;البربيش الطبي&#34;

طبيب صدرية: "النرجيلة" قد تنقل (كورونا) ويجب إغلاق المقاهي والحل بـ "البربيش الطبي"

أبو غياض: حوّلنا 13 مصاباً من حريق النصيرات وجاري الترتيبات لتحويل سبعة آخرين

أبو غياض: حوّلنا 13 مصاباً من حريق النصيرات وجاري الترتيبات لتحويل سبعة آخرين

(فدا) يُلغي فعاليات انطلاقته انسجاماً مع حالة الطوارئ وحرصاً على سلامة المواطنين

(فدا) يُلغي فعاليات انطلاقته انسجاماً مع حالة الطوارئ وحرصاً على سلامة المواطنين

بلدية النصيرات تصدر بياناً &#34;مهماً&#34; بشأن حريق المخبز وتوضح بعض الحقائق

بلدية النصيرات تصدر بياناً "مهماً" بشأن حريق المخبز وتوضح بعض الحقائق

وزارة الصحة تُعلن نتائج فحوصات 335 مشتبه بإصابتهم بفيروس (كورونا)

وزارة الصحة تُعلن نتائج فحوصات 335 مشتبه بإصابتهم بفيروس (كورونا)

محافظ بيت لحم: تعطيل الدوام في المؤسسات الرسمية حتى الثلاثاء بسبب (كورونا)

محافظ بيت لحم: تعطيل الدوام في المؤسسات الرسمية حتى الثلاثاء بسبب (كورونا)

زوارق الاحتلال تُهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

زوارق الاحتلال تُهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

احذروا من هذا الرجل

احذروا من هذا الرجل

شؤون فلسطينية

في يوم المرأة العالمي: الاحتلال يعتقل في سجونه 43 أسيرة فلسطينية

في يوم المرأة العالمي: الاحتلال يعتقل في سجونه 43 أسيرة فلسطينية

أبو غياض: حوّلنا 13 مصاباً من حريق النصيرات وجاري الترتيبات لتحويل سبعة آخرين

أبو غياض: حوّلنا 13 مصاباً من حريق النصيرات وجاري الترتيبات لتحويل سبعة آخرين

(فدا) يُلغي فعاليات انطلاقته انسجاماً مع حالة الطوارئ وحرصاً على سلامة المواطنين

(فدا) يُلغي فعاليات انطلاقته انسجاماً مع حالة الطوارئ وحرصاً على سلامة المواطنين

زوارق الاحتلال تُهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

زوارق الاحتلال تُهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

هيئة الأسرى: مشاورات تُجرى بخصوص أوضاع الأسرى مع انتشار (كورونا)

هيئة الأسرى: مشاورات تُجرى بخصوص أوضاع الأسرى مع انتشار (كورونا)

مجدلاني: &#34;التنمية&#34; قررت عدم انتقال موظفي الوزارة من المحافظات إلى رام الله

مجدلاني: "التنمية" قررت عدم انتقال موظفي الوزارة من المحافظات إلى رام الله

مسؤول الطب الوقائي: المصابون بـ (كورونا) بالحجر الصحي ولم تظهر عليهم أي أعراض

مسؤول الطب الوقائي: المصابون بـ (كورونا) بالحجر الصحي ولم تظهر عليهم أي أعراض

&#34;الاتصالات&#34; تُقرر عدم فصل خدمات شركاتها عن بيت لحم حال تأخر تسديد الفواتير

"الاتصالات" تُقرر عدم فصل خدمات شركاتها عن بيت لحم حال تأخر تسديد الفواتير

منوعات

شاهد: هجوم عنيف على يوتيوبر لضربها المبرح لابنتها لعبثها بماكياجها

شاهد: هجوم عنيف على يوتيوبر لضربها المبرح لابنتها لعبثها بماكياجها

شاهد: إصابة مذيعة عربية شهيرة بفيروس كورونا

شاهد: إصابة مذيعة عربية شهيرة بفيروس كورونا

شاهد: فنانة ترفض التمثيل مع محمد رمضان&#34;ما ينفعش أم العظماء تعمل أم بلطجي&#34;

شاهد: فنانة ترفض التمثيل مع محمد رمضان"ما ينفعش أم العظماء تعمل أم بلطجي"

&#34;النتيجة غير عادلة والتأهل عادل&#34;.. تعليقات النجوم على صعود الزمالك

"النتيجة غير عادلة والتأهل عادل".. تعليقات النجوم على صعود الزمالك

شاهد: على نهج محمد رمضان…مغني &#34;بيت الجيران&#34; يستعرض سيارته الجديدة موديل 2020

شاهد: على نهج محمد رمضان…مغني "بيت الجيران" يستعرض سيارته الجديدة موديل 2020

شاهد: أحلام كما لم تشاهدها من قبل

شاهد: أحلام كما لم تشاهدها من قبل

شاهد: تخلت عن الحجاب واليوم أعلنت توبتها.. قصة خبيرة التجميل غدير السلطان

شاهد: تخلت عن الحجاب واليوم أعلنت توبتها.. قصة خبيرة التجميل غدير السلطان

هوس &#34;كورونا&#34; يضرب أهل الفن.. لطيفة: &#34;صارلي اسبوع حابسة نفسي في غرفتي&#34;

هوس "كورونا" يضرب أهل الفن.. لطيفة: "صارلي اسبوع حابسة نفسي في غرفتي"

شاهد: خمس لقطات من افتتاح مهرجان الأقصر للسينما..بينها تحدي (كورونا)

شاهد: خمس لقطات من افتتاح مهرجان الأقصر للسينما..بينها تحدي (كورونا)

شاهد: السعودية لجين عمران تدخل عالم التمثيل للمرة الأولى‎

شاهد: السعودية لجين عمران تدخل عالم التمثيل للمرة الأولى‎

عربي

الخارجية الأمريكية: إسرائيل شاركت بمؤتمر أمني دولي في المغرب

الخارجية الأمريكية: إسرائيل شاركت بمؤتمر أمني دولي في المغرب

السعودية تُعيد فتح الحرمين المكي والمدني

السعودية تُعيد فتح الحرمين المكي والمدني

تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في ثلاث دول خليجية

تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في ثلاث دول خليجية

مصر: قمنا بتحليل 2166 حالة مشتبه فبإصابتها بفيروس (كورونا)

مصر: قمنا بتحليل 2166 حالة مشتبه فبإصابتها بفيروس (كورونا)