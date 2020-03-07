في ظل (كورونا).. التربية والتعليم تجتمع الثلاثاء المقبل لوضع خطة للعملية التعليمية

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم، بصري صالح، أن يوم الثلاثاء المقبل، سيكون يوم دوام للمعلمين في المدارس؛ لوضع خطة لمتابعة العملية التعليمية في ضوء إعلان حالة الطوارئ، ووقف الدراسة في مدارس الوطن.



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم السبت: إن وزارة التربية والتعليم، ستزود المعلمين بآليات لمواصلة العملية التعليمية، وذلك من خلال الوسائل الإلكترونية التابعة للوزارة، والخدمات التي تقدمها شركات من القطاع الخاص؛ للتواصل بين المعلمين والطلبة.



وحول دوام الموظفين الإداريين في الوزارة، أوضح وكيل وزارة التربية، أن تعليمات صدرت من مجلس الوزراء، تتعلق بمحدودية الحركة، وسيتم الإيعاز للمعلمين بالعمل في أقرب مديرية عليهم.



من جهته، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمود أبو

مويس، أن هناك إجراءات، تتخذها الوزارة لمواصلة العملية التعليمية في الجامعات والكليات، في ظل إعلان وقف التدريس لمدة شهر.



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم السبت: إنه سيتم اعتماد استراتيجية التعليم عن بعد، عبر دورات تعليمية مصورة، مشيراً إلى أن ذلك كان موجوداً من قبل كتعليم مساند، وسيتم اعتماده هذه الفترة في أعقاب إعلان حالة الطوارئ.



وبيّن وزير التعليم العالي، أنه تم استثناء بعض الموظفين الفنيين؛ للدخول إلى الجامعات، لغرض تطبيق التعليم الإلكتروني.

رام الله - دنيا الوطن