وزارة الصحة تُعلن نتائج فحوصات 335 مشتبه بإصابتهم بفيروس (كورونا)

صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن نتائج فحوصات 335 مشتبه بإصابتهم بفيروس (كورونا).



وقالت الصحة في بيان مقتضب: "335 مشتبه بإصابتهم بفيروس (كورونا) في الضفة الغربية، وقطاع غزة، جاءت نتائج فحوصاتهم سلبية (أي ليسوا مصابين بالفيروس)".



وأكد علي عبد ربه، مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة، أن المصابين الـ 16 بفيروس (كورونا) في بيت لحم؛ لم تظهر عليهم أية أعراض جانبية في الحجر الصحي.



وحث عبد ربه، المواطنين على التعاون والالتزام بالتعليمات، التي تصدر من وزارة الصحة، ورئاسة الوزراء؛ للحد من انتشار الفيروس.