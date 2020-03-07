محافظ بيت لحم: تعطيل الدوام في المؤسسات الرسمية حتى الثلاثاء بسبب (كورونا)

من أمام فندق انجل الذي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بداخله

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ بيت لحم، كامل حميد، اليوم السبت، تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الرسمية، حتى مساء الاثنين المقبل، ويستثنى من ذلك القطاع الصحي.



وقال المحافظ حميد، في بيان صحفي صادر عنه وصل "دنيا الوطن": إن هذا القرار، جاء تماشياً مع حالة الطوارئ العامة في الوطن، ولخصوصية الأوضاع في محافظة بيت لحم، وحفاظاً على الأمن العام، ومن أجل الحد من تفشي الإصابة بفيروس (كورونا).



وأوضح أن قوى الأمن كثفت من انتشارها في المحافظة؛ للتقليل من الحركة، إلا للحالات الضرورية، ومنع دخول أو خروج أية حالات مشتبه بها، على أن تقوم لجنة الطوارئ العليا في المحافظة، بتقييم الأوضاع، ورفع توصياتها لرئيس الوزراء محمد اشتية.