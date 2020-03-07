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شؤون فلسطينية

زوارق الاحتلال تُهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

زوارق الاحتلال تُهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، مراكب الصيادين بإطلاق الرصاص عليهم، وفتحت صوبهم خراطيم المياه، قبالة بحر مدينة غزة.

ووفق الوكالة الرسمية (وفا) فقد تم الهجوم بنيران الأسلحة الرشاشة وخراطيم المياه على مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، ما ألحق أضراراً في مركب صيد، ومغادرة الصيادين إلى شاطئ البحر، خوفاً من الإصابة.

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