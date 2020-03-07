بحضور نائب ترامب.. إصابات بفيروس (كورونا) في مؤتمر اللوبي اليهودي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مؤتمر (آيباك) المؤيد لإسرائيل الجمعة، أن اثنين من الذين شاركوا بمؤتمره مصابان بفيروس (كورونا).



وقال اللوبي اليهودي على صفحته بموقع (تويتر): "لقد أكدنا أن اختبارات فيروس (كورونا) جاءت إيجابية لاثنين على الأقلّ من المشاركين بالمؤتمر كانا قدِما من نيويورك"، مشيرًا إلى أنّه على اتصال دائم مع السلطات الصحية في (ويستشيستر) بولاية نيويورك، ومع العاصمة الفدرالية حول هذا الموضوع.



ونصح اللوبي جميع المشاركين في مؤتمره بالتشاور مع الأطباء، إذا ما كانوا مرضى، أو كانت لديهم أسئلة.



يشار إلى أن الآلاف، حضروا المؤتمر خلال يومي 1و3 آذار/ مارس، وعلى رأسهم مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، ووزير الخارجية مايك بومبيو، وعدد كبير من أعضاء الكونغرس.