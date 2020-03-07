هيئة الأسرى: مشاورات تُجرى بخصوص أوضاع الأسرى مع انتشار (كورونا)





وطالب في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بتوفير سبل الوقاية، وعدم عرقلة زيارات الأهالي لأبنائهم، التي تتم مرة واحدة كل شهر.



وحذر عبد ربه، من استغلال انتشار فيروس (كورونا) لزيادة الخناق على الأسرى، موضحاً أن على مصلحة سجون الاحتلال وضع إجراءات وقائية، وتطبيق المراقبة الصحية.



وبخصوص الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان موفق العروق، قال عبد ربه: إن حياته مهددة بسبب سوء المعاملة الصحية، وإن الاحتلال لا يتجاوب مع جهود الإفراج عنه لأسباب إنسانية.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى، حسن عبد ربه: إن مشاورات تجرى بخصوص أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، مع انتشار فيروس (كورونا)، مضيفاً أن الأسرى يتم نقلهم من سجن إلى آخر، ويتعرضون للاحتكاك المباشر مع السجانين.