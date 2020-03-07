مجدلاني: "التنمية" قررت عدم انتقال موظفي الوزارة من المحافظات إلى رام الله
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني: إن وزارة
التنمية الاجتماعية، قررت عدم انتقال موظفي الوزارة من المحافظات إلى رام الله، على أن يعمل كل في محافظته في فترة الطوارئ.
وأضاف: أنه تقرر إغلاق حضانات الأطفال لمدة شهر، بعد إعلان حالة الطوارئ؛ لمواجهة فيروس (كورونا)، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة بتقييم الأوضاع، وتخصيص أرقام هواتف للمتابعة مع المواطنين.
قال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني: إن وزارة
التنمية الاجتماعية، قررت عدم انتقال موظفي الوزارة من المحافظات إلى رام الله، على أن يعمل كل في محافظته في فترة الطوارئ.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه تم إغلاق مراكز الشبيبة وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم استقبال الوفود في مراكز المسنين، حرصاً على سلامة المواطنين ومنعاً لتفشي فيروس (كورونا).
وأضاف: أنه تقرر إغلاق حضانات الأطفال لمدة شهر، بعد إعلان حالة الطوارئ؛ لمواجهة فيروس (كورونا)، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة بتقييم الأوضاع، وتخصيص أرقام هواتف للمتابعة مع المواطنين.
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