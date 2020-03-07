مجدلاني: "التنمية" قررت عدم انتقال موظفي الوزارة من المحافظات إلى رام الله





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه تم إغلاق مراكز الشبيبة وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم استقبال الوفود في مراكز المسنين، حرصاً على سلامة المواطنين ومنعاً لتفشي فيروس (كورونا).



وأضاف: أنه تقرر إغلاق حضانات الأطفال لمدة شهر، بعد إعلان حالة الطوارئ؛ لمواجهة فيروس (كورونا)، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة بتقييم الأوضاع، وتخصيص أرقام هواتف للمتابعة مع المواطنين.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني: إن وزارةالتنمية الاجتماعية، قررت عدم انتقال موظفي الوزارة من المحافظات إلى رام الله، على أن يعمل كل في محافظته في فترة الطوارئ.