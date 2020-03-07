الداخلية: تشكيل خلية أزمة في كل محافظة للتعامل مع (كورونا)

جانب من إجراءات محافظة بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، غسان نمر: إنه تم تشكيل خلية أزمة في كل محافظة، يرأسها المحافظ، وأعضاؤها مدراء الأجهزة

الأمنية؛ لمتابعة التزام الأشخاص بالحجر الصحي في المراكز المخصصة، والحجر المنزلي، حرصاً على عدم نقل العدوى لآخرين.



وأكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، جاهزية الطواقم الأمنية لإدارة حالة الطوارئ الراهنة.



وأضاف نمر: أن منظمة الصحة العالمية، أرسلت 1500 بدلة واقية إلى وزارة الصحة، ويجري تدريب الطواقم الأمنية على استخدامها.