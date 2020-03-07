مسؤول الطب الوقائي: المصابون بـ (كورونا) بالحجر الصحي ولم تظهر عليهم أي أعراض

مدينة بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة، علي عبد ربه: إن المصابين بفيروس (كورونا) وعددهم 16 في الحجر الصحي، لم تظهر عليهم أي أعراض جانبية حتى اللحظة، مشيراً إلى أن الطواقم الطبية، تتابع حالة الأشخاص الذين خالطوا الوفد اليوناني والمحيطين بهم.



وحث عبد ربه في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم السبت، المواطنين للتعاون والالتزام بالتعليمات التي تصدر من وزارة الصحة، ورئاسة الوزراء؛ للحد من انتشار الفيروس.



يشار إلى أن محافظ بيت لحم، كامل حميد، أعلن اليوم السبت، تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الرسمية في المحافظة، حتى مساء الاثنين المقبل، باستثناء القطاع الصحي.