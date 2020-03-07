تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في ثلاث دول خليجية

صورة من إيران التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإمارتية، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد إلى 45 حالة، بعد اكتشاف 15 حالة جديدة، معلنة تعافي 7 حالات.



جاء ذلك، في بيان للوزارة، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، حيث قالت: إن وزارة الصحة الإماراتية "رصدت 13 إصابة جديدة بالفيروس من خلال الإبلاغ المبكر، تعود لجنسيات مختلفة، تضمنت شخصاً من كل من: تايلاند، والصين، والمغرب، والهند، وشخصين من كل من: السعودية، وأثيوبيا، وإيران، وثلاثة أشخاص من الإمارات، وجميعها قادمة من الخارج".



بدورها، أفادت وزارة الصحة القطرية، السبت، تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا)، لمواطن عائد من إيران، ليصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 12، في وقت أعلنت الكويت تسجيل 3 إصابات جديدة.



وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع (تويتر): إن المواطن المذكور خضع للحجر الصحي، فور وصوله للبلاد، وتم إدخاله إلى مركز الأمراض الانتقالية، تحت العزل التام، وهو حاليا في حالة صحية مستقرة​​​.



أما وزارة الصحة الكویتیة، فأعلنت تسجیل ثلاث إصابات جدیدة بفیروس (كورونا) في البلاد خلال الأربع والعشرین ساعة الماضیة، لیصبح عدد الحالات المصابة بالفیروس 61 حالة، حتى الآن، شفیت حالة واحدة منھا سابقاً.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند، وفق وكالة (كونا): إن الحالات الثلاث، كانت موجودة في الحجر الصحي الإلزامي، ومرتبطة بالسفر إلى إیران.