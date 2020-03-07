في يوم المرأة.. فروانة يصدر تقريراً حول الأسيرات

وأوضح فروانة في تقرير أصدره بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار/مارس من كل عام أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 43 أسيرة فلسطينية في ظروف صعبة.





واشار فروانة في تقريره ان الأسيرة الفلسطينية تعاني من ظروف قاهرة أثناء نقلها في ما تُعرف بسيارة "البوسطة"، التي يتم بواسطها نقلها بين السجون أو المستشفيات والمحاكم، وتتعرص للاعتداء الجسدي أو اللفظي، أو الاثنين معاً، لتشكل عملية النقل رحلة عذاب، هذا إضافةً إلى معاناتها المستمرة داخل غرفة "المعبار" في سجن "هشارون" التي لا تصلح للحياة الآدمية، إذ تضطر لأن تنتظر فيها ساعات طويلة، أو المكوث فيها أيام عدة كمحطة انتظار، قبل استكمال نقلها إلى السجن المقصود أو المحكمة المحددة.



ويؤكد فروانة: أن معاناة الأسيرة وعذاباتها لربما فاقت في بعض الجوانب عذابات رفيقها الرجل، ومع ذلك لم تتراجع عن دورها، ولن تنكسر أمام سجانيها، لتسجل تجربة نضالية واعتقالية حملت الكثير من الخصوصيات والمعاني والدلالات، معرباً عن فخره واعتزازه بالمرأة الفلسطينية بشكل عام ودورها، وحضورها اللافت على المستوى الاجتماعي والإنساني والسياسي والوطني والكفاحي.



ويقول فروانة في تقريره: أن الأسيرة الفلسطينية خاضت مع إخوانها الرجال مواجهات كثيرة ضد إدارة السجون، وشاركتهم معارك الأمعاء الخاوية (الإضرابات عن الطعام)، ذوداً عن الكرامة واحتجاجاً على سوء المعاملة ومطالبة بالحقوق الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية والحياتية.



وأضاف: أن الأسيرة الفلسطينية "هناء شلبي" من جنين سجلت الإضراب الفردي الأطول في تاريخ الحركة النسوية الأسيرة، حينما خاضت إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر (44) يوماً متواصلاً قبل أن تُنهي إضرابها ويتم إبعادها إلى غزة في الأول من نيسان عام2012.



وتُعتبر الأسيرة "هبة اللبدي" آخر الأسيرات اللواتي خضن إضراباً عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري، والذي استمر (42) يوماً، وذلك بعد موافقة سلطات الاحتلال على طلب الحكومة الأردنية والإفراج عنها أوائل شهر تشرين الثاني(نوفمبر) ٢٠١٩، وتسليمها للأردن كونها تحمل الجنسية الأردنية.



واوضح فروانة أن الأسيرة الفلسطينية استطاعت أيضاً أن تحول السجن إلى مدرسة، ووقفت بإرادة صلبة أمام كل أساليب التفريغ والتطويع والاضطهاد، لتبني داخل السجن مؤسسة ثقافية وتنظيمية وفكرية، وتخلق حالة إنسانية عالية من التحدي، رغم الحصار الثقافي والتعليمي والقيود المفروضة والإجراءات القمعية، موضحاً أنها حافظت بذلك على كرامتها ووجودها ومبادئها، أمام سوء الأوضاع وقسوة السجان الإسرائيلي.



ويرصد المختث في شؤون الأسرى عمليات الانجاب داخل السجون، ويقول فروانة: أنه وخلال سني الاحتلال الطويلة اعتقلت سلطات الاحتلال العشرات من النساء الحوامل، وأن بعضهن أنجبن أولادهن داخل السجن، فكانت الأسيرة "زكية شموط" من مدينة حيفا المعتقلة أواخر عام 1971 هي أول أسيرة فلسطينية تلد داخل سجون الاحتلال بعدما اعتُقلت وهي حامل في شهرها السادس، وأنجبت مولودتها "نادية" داخل السجن، وتلاها الكثيرات أمثال: ماجدة السلايمة وانتصار القاق وأميمة الأغا وميرفت طه ومنال غانم وسمر صبيح وفاطمة الزق.





ويكشف فروانة في تقريره أن عدداً من الأسيرات يعانين من أوضاع صحية صعبة، جراء المرض أو الاصابة أثناء الاعتقال، كالأسيرة المقدسية إسراء الجعابيص التي تبلغ من العمر 34 عامًا، وقد اعتقلت جريحة بتاريخ 11 تشرين الأول 2015، وحُكم عليها بالسجن الفعلي لمدة 11 عاماً بتهمةٍ أُلصقت بها، وذلك حين انفجرت أُسطوانة غاز كانت تتقلها بسيارتها بالقرب من حاجز عسكري نتيجة إطلاق قوات الاحتلال النار على سيارتها. ومع الانفجار اشتعلت النيران في سيارتها والتهمت الحروق جسدها، وأُصيبت بجروح من الدرجات الأولى والثانية والثالثة في 50% من جسدها، موضحاً أنها بحاجة إلى رعايةٍ صحيةٍ ومزيدٍ من العمليات الجراحية، ومعاناتها تتفاقم في ظل استمرار سياسة الاهمال الطبي المتعمد.





وأشار فروانة الى أن كثير من الفلسطينيات أصبن بجروح قبل اعتقالهن، وأن واحدة منهن وهي الفتاة "فاطمة طقاطقة" (15 عاما) من بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم، قد استشهدت بعد اعتقالها جراء اصابتها بعدة أعيرة نارية في مارس/أذار 2017 وقد تم التنكيل بها وتركها تنزف، وقد رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنها رغم خطورة وضعها الصحي، وأبقتها قيد الاعتقال إلى أن استشهدت في مستشفى "شعاري تسيدك" بتاريخ 10-5-2017 لتلتحق بقافلة شهداء الحركة الأسيرة.



ويخلص فروانة للقول: "إن معاناة الأسيرة الفلسطينية تتعدى الوصف، وصور عذاباتها في سجون الاحتلال متعددة، تصلح لأن تكون سيناريوهات سينمائية، وقد يُخيل للبعض أن وصفنا مبالغ فيه، وربما كان سبب ذلك اقتصار دلائل الإثبات لدينا على الروايات والشهادات، التي تقدمها الضحايا، في ظل إصرار دولة الاحتلال على أن تُبقي أبواب سجونها مغلقة أمام وسائل الإعلام والمنظمات الدولية وممثلي مؤسسات حقوق الإنسان".



واستدرك فروانة: "العالم يحتفي بالمرأة، في الثامن من آذار من كل عام، تقديراً لها ولنضالاتها وتضحياتها، وتكريماً لدورها في مناحي الحياة المختلفة، فيما يتجاهل المرأة الفلسطينية ومعاناتها المتفاقمة جراء الاحتلال وحقوقها المسلوبة بفعل قوة المحتل، لاسيما الأسيرة الفلسطينية التي تقبع في غياهب السجون".



ودعا كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، والتي تُعنى بالمرأة، لضرورة الاهتمام أكثر بالأسيرات وتسليط الضوء على معاناتهن وما يتعرضن له داخل سجون الاحتلال، والعمل الجاد من أجل ضمان حريتهن.



وقال: إن المرأة الفلسطينية لم تُستثنَ من الاعتقالات الإسرائيلية، وأن الأشكال والأساليب، التي يتبعها الاحتلال عند اعتقال المرأة الفلسطينية، لا تختلف عنها عند اعتقال الرجال.ونوه إلى أن الاعتقالات تستهدف محاولة ارهاب المرأة وردعها وتحجيم دورها وتأثيرها وتهميش فعلها، أو بهدف انتزاع معلومات تتعلق بالآخرين، وأحيانا يتم اعتقالها للضغط على أفراد أسرتها وأقاربها لإجبارهم على الاعتراف وتقديم المعلومات، او لدفع المطلوبين لتسليم انفسهم.وأضاف: "الأسيرة الفلسطينية تتعرض أثناء الاعتقال لتحقيق قاسٍ، وتعذيب جسدي ونفسي، وقمع وتنكيل وقهر وحرمان، دون مراعاة لجنسها وخصوصيتها، ودون توفير الحد الأدنى من احتياجاتها الخاصة. هذا بالإضافة إلى استمرار الإهمال الطبي وعدم توفر الرعاية الطبية اللازمة".وبيّن فروانة بأن التاريخ الفلسطيني يحفظ بأن فاطمة برناوي التي اعتقلت بتاريخ 14 تشرين أول/ أكتوبر 1967، تُعتبر الأسيرة الأولى في الثورة الفلسطينية المعاصرة، وقد حُكم عليها آنذاك بالسجن المؤبد "مدى الحياة"، إثر اتهامها بوضع قنبلة في "سينما صهيون" في مدينة القدس.وأشار إلى أنه أطلق سراح "فاطمة" بعد 10 سنوات من اعتقالها؛ في 11 تشرين ثاني/ نوفمبر عام 1977.كما ويحفظ التاريخ أن الأسيرة المحررة "لينا الجربوني" من الداخل هي "عميدة الأسيرات"، وأكثرهن قضاءً للسنوات في سجون الاحتلال، حيث أمضت خمس عشرة سنة متواصلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي (2002-2017).وذكر فروانة ان عدد حالات الاعتقال لدى الاحتلال، العام الماضي (٢٠١٩) في صفوف النساء بلغ (128) فلسطينية، بينهن أمهات وقاصرات، لافتا النظر الى انه سُجل اعتقال (29) فلسطينية منذ مطلع ٢٠٢٠.وتابع: جميع من مررن بتجربة الاعتقال، قد تعرضن لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والمعاملة المهينة. بالاضافة الى فرض احكام جائرة وغرامات المالية باهظة والاقامة الجبرية "الحبس المنزلي". وأحيانا "الاعتقال الإداري".وأردف فروانة: مازالت سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو (43) اسيرة، بينهن (16) اسيرة أم، ومن بين الأسيرات هناك (13) اسيرة من القدس، و(6) اسيرات من الداخل، واسيرتان من قطاع غزة، والباقي (22) من الضفة الغربية.وذكر أن (27) من اجمالي الأسيرات يقضين أحكاماً مختلفة، وأعلاهن حكماً الأسيرتان شروق دويات من القدس، و شاتيلا أبو عيّاد من المناطق المحتلة عام1948، المحكومات بالسّجن 16عامًا، والأسيرتان عائشة الأفغاني، وميسون موسى الجبالي المحكومات بالسّجن 15عامًا، والأسيرة الجريحة اسراء جعابيص 11 عاماً، وكل من الأسيرات فدوى حمادة وأماني الحشيم ونورهان عواد المحكومات بالسجن 10سنوات، فيما لا تزال (12) أسيرة موقوفات، بالإضافة إلى (4) اسيرات رهن الاعتقال الإداري، وهن: بشرى الطويل وشذى حسن من رام الله، شروق البدن من بيت لحم، وآلاء البشر من قلقيلية.وبحسب فروانة فان الأسيرة "أمل طقاطقة" من بيت فجار في محافظة بيت لحم تعتبر أقدم، حيث اعتقلت بتاريخ ١كانون اول(ديسمبر)2014, وتقضي حكما بالسجن الفعلي لمدة 7 سنوات.