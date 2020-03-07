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شؤون فلسطينية

جمعية رجال الأعمال تُؤكد دعمها لخطة الرئيس والحكومة بمواجهة (كورونا)

جمعية رجال الأعمال تُؤكد دعمها لخطة الرئيس والحكومة بمواجهة (كورونا)
رئيس الوزراء محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، دعمها الكامل لخطة الرئيس محمود عباس، ورئيس الحكومة، محمد اشتيه في التصدي لفيروس (كورونا).

وأعلنت الجمعية في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تعليق وتأجيل عقد اللقاءات والورشات والاجتماعات الخاصة بفئة التجار ورجال الأعمال والقطاع الخاص، التزامًا بقرار الرئيس عباس، بفرض حالة الطوارئ لمدة شهر، خشية من تفشي فيروس (كورونا).

وقالت: إن القرار يعبر عن ضرورة وطنية بحفظ السلامة العامة لجميع أفراد المجتمع، الذي يعتبر القطاع الخاص جزءاً منها، لذلك وجب عليه تنفيذها؛ إيماناً من أنها تصب في مصلحة الجميع، وتصب في خدمة التنمية الاقتصادية، وسلامة الاقتصاد الوطني.

وشددت على أن قرارات الرئيس، والحكومة الفلسطينية، هي قرارات ملزمة للمؤسسات التي تتبعها في جميع المناطق الفلسطينية، وأن الجمعية تعتبر هذا القرار المسؤول، جاء للوقاية والحفاظ على سلامة المواطنين، وهو ضرورة وطنية، حيث إن الجمعية، ستتعامل مع التطورات أولاً بأول، متمنيةً السلامة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني.

وأعربت عن ثقتها الكبيرة بقدرة شعبنا على تجاوز هذا التحدي الكبير، مشددة على استعداد القطاع الخاص لتقديم كافة الإمكانيات المتاحة، للوقوف إلى جانب القيادة والمواطنين في هذه المحنة.

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