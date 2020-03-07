عاجل

  • الداخلية: تشكيل خلية أزمة في كل محافظة للتعامل مع (كورونا)

  • استطلاع "دنيا الوطن": (65%) يعتقدون أن إجراءات الحكومة بخصوص (كورونا) غير كافية

  • الحكومة الفلسطينية: قد نتخذ إجراءات أكثر تطرفاً حال تفشي فيروس (كورونا)

  • الصحة: 335 مشتبها بإصابته بفيروس (كورونا) تم فحصهم بالضفة وغزة وظهر أنهم غير مصابين

شؤون فلسطينية

الخضري: المرأة الفلسطينية تعاني الحصار والبطالة بغزة بين النساء تقترب من 90%

الخضري: المرأة الفلسطينية تعاني الحصار والبطالة بغزة بين النساء تقترب من 90%
النائب جمال الخضري
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن المرأة الفلسطينية، تعاني بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، وأبرزها الحصار في قطاع غزة والاستيطان والجدار، والملاحقة في الضفة الغربية والقدس.

وقال الخضري في بيان صحفي صدر عنه اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: "إن معدل البطالة بين النساء في قطاع غزة ارتفع بشكل ملحوظ، وزاد بنسبة 16% خلال العامين الماضيين، ليقترب الآن من 90%"، مشيراً إلى أن نسبة النساء في مجتمعنا الفلسطيني ٤٩٪ (أي نصف المجتمع).

وذكر الخضري بدور المرأة ومشاركتها في كل مراحل النضال، داعياً إلى منحها مزيداً من الرعاية والاهتمام، فهي صاحبة فضل وصمام أمان في تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني.

وأشار الخضري إلى قدرة المرأة على العطاء والعمل في كافة الميادين، موجهاً لها التحية، وهي التي تتحمل الأعباء، وتواجه التحديات بصمود وثبات في ظل احتلال وحصار وتهويد وعدوان متواصل.

وأكد ضرورة وجود حراك أقوى من المؤسسات والجهات المختصة بحقوق المرأة، لمناصرة ومساندة المرأة الفلسطينية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية بحقها، فالمرأة الفلسطينية، هي الأم والأخت والزوجة، وواجهت الاحتلال وسياساته وإجراءاته، جنباً إلى جنب مع الرجال".
 
وأشار إلى معاناة المرأة التي فقدت زوجها وابنها وبيتها ومصدر دخلها وعانت الأسر والاضطهاد والإبعاد، وعاشت الفقر والبطالة والحرمان من أبسط حقوقها، إضافة لمعاناتها، جراء استمرار الانقسام، وآثاره الكارثية علي الكل الفلسطيني.

وأكد الخضري ضرورة توجيه الدعم الرسمي للمؤسسات النسوية، لما لها من أهمية كبيرة في المجتمع ولإعطائها الفرصة كاملة لممارسها دورها المنوط بها، واستثمار الطاقات، خاصة المتميزة من خلال المشاريع الإبداعية، التي تساهم بحل الأزمات اليومية والتغلب على واقع المعاناة.

أخبار ذات صلة

زوارق الاحتلال تُهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

زوارق الاحتلال تُهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

هيئة الأسرى: مشاورات تُجرى بخصوص أوضاع الأسرى مع انتشار (كورونا)

هيئة الأسرى: مشاورات تُجرى بخصوص أوضاع الأسرى مع انتشار (كورونا)

مجدلاني: &#34;التنمية&#34; قررت عدم انتقال موظفي الوزارة من المحافظات إلى رام الله

مجدلاني: "التنمية" قررت عدم انتقال موظفي الوزارة من المحافظات إلى رام الله

الداخلية: تشكيل خلية أزمة في كل محافظة للتعامل مع (كورونا)

الداخلية: تشكيل خلية أزمة في كل محافظة للتعامل مع (كورونا)

مسؤول الطب الوقائي: المصابون بـ (كورونا) بالحجر الصحي ولم تظهر عليهم أي أعراض

مسؤول الطب الوقائي: المصابون بـ (كورونا) بالحجر الصحي ولم تظهر عليهم أي أعراض

الحكومة الفلسطينية: قد نتخذ إجراءات أكثر تطرفاً حال تفشي فيروس (كورونا)

الحكومة الفلسطينية: قد نتخذ إجراءات أكثر تطرفاً حال تفشي فيروس (كورونا)

&#34;الاتصالات&#34; تُقرر عدم فصل خدمات شركاتها عن بيت لحم حال تأخر تسديد الفواتير

"الاتصالات" تُقرر عدم فصل خدمات شركاتها عن بيت لحم حال تأخر تسديد الفواتير

عشراوي: المرأة كيان مستقل بحد ذاته له كينونته ووجوده وحقوقه

عشراوي: المرأة كيان مستقل بحد ذاته له كينونته ووجوده وحقوقه

التعليقات

الدنيا حكايات

احذروا من هذا الرجل

احذروا من هذا الرجل

شؤون فلسطينية

زوارق الاحتلال تُهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

زوارق الاحتلال تُهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

هيئة الأسرى: مشاورات تُجرى بخصوص أوضاع الأسرى مع انتشار (كورونا)

هيئة الأسرى: مشاورات تُجرى بخصوص أوضاع الأسرى مع انتشار (كورونا)

مجدلاني: &#34;التنمية&#34; قررت عدم انتقال موظفي الوزارة من المحافظات إلى رام الله

مجدلاني: "التنمية" قررت عدم انتقال موظفي الوزارة من المحافظات إلى رام الله

مسؤول الطب الوقائي: المصابون بـ (كورونا) بالحجر الصحي ولم تظهر عليهم أي أعراض

مسؤول الطب الوقائي: المصابون بـ (كورونا) بالحجر الصحي ولم تظهر عليهم أي أعراض

&#34;الاتصالات&#34; تُقرر عدم فصل خدمات شركاتها عن بيت لحم حال تأخر تسديد الفواتير

"الاتصالات" تُقرر عدم فصل خدمات شركاتها عن بيت لحم حال تأخر تسديد الفواتير

عشراوي: المرأة كيان مستقل بحد ذاته له كينونته ووجوده وحقوقه

عشراوي: المرأة كيان مستقل بحد ذاته له كينونته ووجوده وحقوقه

في يوم المرأة.. فروانة يصدر تقريراً حول الأسيرات

في يوم المرأة.. فروانة يصدر تقريراً حول الأسيرات

جمعية رجال الأعمال تُؤكد دعمها لخطة الرئيس والحكومة بمواجهة (كورونا)

جمعية رجال الأعمال تُؤكد دعمها لخطة الرئيس والحكومة بمواجهة (كورونا)

منوعات

شاهد: هجوم عنيف على يوتيوبر لضربها المبرح لابنتها لعبثها بماكياجها

شاهد: هجوم عنيف على يوتيوبر لضربها المبرح لابنتها لعبثها بماكياجها

شاهد: إصابة مذيعة عربية شهيرة بفيروس كورونا

شاهد: إصابة مذيعة عربية شهيرة بفيروس كورونا

شاهد: فنانة ترفض التمثيل مع محمد رمضان&#34;ما ينفعش أم العظماء تعمل أم بلطجي&#34;

شاهد: فنانة ترفض التمثيل مع محمد رمضان"ما ينفعش أم العظماء تعمل أم بلطجي"

&#34;النتيجة غير عادلة والتأهل عادل&#34;.. تعليقات النجوم على صعود الزمالك

"النتيجة غير عادلة والتأهل عادل".. تعليقات النجوم على صعود الزمالك

شاهد: على نهج محمد رمضان…مغني &#34;بيت الجيران&#34; يستعرض سيارته الجديدة موديل 2020

شاهد: على نهج محمد رمضان…مغني "بيت الجيران" يستعرض سيارته الجديدة موديل 2020

شاهد: أحلام كما لم تشاهدها من قبل

شاهد: أحلام كما لم تشاهدها من قبل

شاهد: تخلت عن الحجاب واليوم أعلنت توبتها.. قصة خبيرة التجميل غدير السلطان

شاهد: تخلت عن الحجاب واليوم أعلنت توبتها.. قصة خبيرة التجميل غدير السلطان

هوس &#34;كورونا&#34; يضرب أهل الفن.. لطيفة: &#34;صارلي اسبوع حابسة نفسي في غرفتي&#34;

هوس "كورونا" يضرب أهل الفن.. لطيفة: "صارلي اسبوع حابسة نفسي في غرفتي"

شاهد: خمس لقطات من افتتاح مهرجان الأقصر للسينما..بينها تحدي (كورونا)

شاهد: خمس لقطات من افتتاح مهرجان الأقصر للسينما..بينها تحدي (كورونا)

شاهد: السعودية لجين عمران تدخل عالم التمثيل للمرة الأولى‎

شاهد: السعودية لجين عمران تدخل عالم التمثيل للمرة الأولى‎

عربي

تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في ثلاث دول خليجية

تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في ثلاث دول خليجية

مصر: قمنا بتحليل 2166 حالة مشتبه فبإصابتها بفيروس (كورونا)

مصر: قمنا بتحليل 2166 حالة مشتبه فبإصابتها بفيروس (كورونا)

وزيرة الصحة المصرية تُوضح حقيقة توصل علماء مصريين لمصل مضاد لـ (كورونا)

وزيرة الصحة المصرية تُوضح حقيقة توصل علماء مصريين لمصل مضاد لـ (كورونا)

لبنان: (كورونا) وصل إلى مرحلة الانتشار

لبنان: (كورونا) وصل إلى مرحلة الانتشار