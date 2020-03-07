استطلاع "دنيا الوطن": (65%) يعتقدون أن إجراءات الحكومة بخصوص (كورونا) غير كافية





وشارك في استطلاع الرأي، الذي أطلق مساء أمس الجمعة الموافق 6 آذار/ مارس 2020، وسينتهي مساء اليوم، (8,3 ألف شخص) حتى اللحظة، أجاب (5,3 ألف) صوت للخيار (لا) أي أنهم يعتقدون أن إجراءات الحكومة غير كافية، بينما ذهب (2,9 ألف) صوت للخيار (نعم) أي أنهم يعتقدون أن إجراءات الحكومة كافية للحد من تفشي فيروس (كورونا) في فلسطين.



وتفاعل (2,657) مع الاستطلاع عبر التعليقات، فقال فارس شلدان: نعم أولا .. الحكومة منعت التجمعات بشكل كبير .. مثل خطبة الجمعة .. تعطيل المدارس بشكل عام .. وكتير شغالات.. والبقي علي ربنا ثم الصحة. وشارك في استطلاع الرأي، الذي أطلق مساء أمس الجمعة الموافق 6 آذار/ مارس 2020، وسينتهي مساء اليوم، (8,3 ألف شخص) حتى اللحظة، أجاب (5,3 ألف) صوت للخيار (لا) أي أنهم يعتقدون أن إجراءات الحكومة غير كافية، بينما ذهب (2,9 ألف) صوت للخيار (نعم) أي أنهم يعتقدون أن إجراءات الحكومة كافية للحد من تفشي فيروس (كورونا) في فلسطين.وتفاعل (2,657) مع الاستطلاع عبر التعليقات، فقال فارس شلدان: نعم أولا .. الحكومة منعت التجمعات بشكل كبير .. مثل خطبة الجمعة .. تعطيل المدارس بشكل عام .. وكتير شغالات.. والبقي علي ربنا ثم الصحة.





وعلى النقيض كانت (Zeinab Abu Hilal) والتي قالت: اعتقد بدون إغلاق المعابر ومنع الخروج والدخول لا داعي للطوارئ لان المفترض خلال الشهر يتم الاطمئنان على من هم بالداخل، فكيف ان استمرت الوافدون أي طوارئ تلك التي أعلنوها. وعلى النقيض كانت (Zeinab Abu Hilal) والتي قالت: اعتقد بدون إغلاق المعابر ومنع الخروج والدخول لا داعي للطوارئ لان المفترض خلال الشهر يتم الاطمئنان على من هم بالداخل، فكيف ان استمرت الوافدون أي طوارئ تلك التي أعلنوها.





وهاجم (Heba Abu Hameda) الحكومة قائلاً: إجراءات فاشلة وإلي بصير تخبيص، الأولى كان من حضرة وزيرة السياحة منعت الوفود من قبل مش بعد ما الوضع تأزم صيحت. وهاجم (Heba Abu Hameda) الحكومة قائلاً: إجراءات فاشلة وإلي بصير تخبيص، الأولى كان من حضرة وزيرة السياحة منعت الوفود من قبل مش بعد ما الوضع تأزم صيحت.







بينما قالت (ام محمد ياغي): المهم أن ثقافة الناس تتغير، ويعرفوا أن الأمر خطير ونغير في سلوكياتنا ونزيد مناعتنا بالأكل الصحي والتعرض للشمس لأن فيتامين (د) يعزز المناعة والنظافة الشخصية، وغسل الأيدي بعد أن نمسك النقود الأكثر تلوثاً ومسك أوكر السيارات والأبواب والبعد عن المصافحة والقبلات التي لا داعي لها، والأهم اتكالنا على الله، وقراءة أذكار الصباح والمساء ولا ننسى أن استهتارنا لن يجلب الموت لأنفسنا بل لمن نحب ولا ترموا بأنفسكم إلى التهلكة وعافانا وإياكم.





وطالب (حمودة أبو موسى) الحكومة بإغلاق المعابر ووقف الأفواج السياحية، والتزام البيوت ومنع الاكتظاظ، وفرض حظر التجوال على الجميع. وطالب (حمودة أبو موسى) الحكومة بإغلاق المعابر ووقف الأفواج السياحية، والتزام البيوت ومنع الاكتظاظ، وفرض حظر التجوال على الجميع.







خاص دنيا الوطنأظهرت نتائج استطلاع رأي أنشأته "دنيا الوطن" عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حول رأي المواطنين بالإجراءات الحكومية للحد من تفشي فيروس (كورونا) في فلسطين، وإن كانت كافية، أن (65%) من المواطنين المشاركين بالاستفتاء، يعتقدون أنها غير كافية، بينما رأى (35%) أنها مرضية وكافية.