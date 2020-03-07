بالصور: طواقم "التنمية" تتفقد متضرري الحادث المأساوي في النصيرات





وأكدت أنها تسخر كافة الإمكانيات لمساعدة المتضررين من الحادث؛ انطلاقاً من دورها، وواجبها تجاه أبناء شعبنا، واستجابة لأي طارئ يُعرض الأُسر لخطر الهشاشة.



وقدمت الوزارة التعازي لأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.













رام الله - دنيا الوطنباشرت طواقم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، منذ اللحظة الأولى لوقوع حادث الحريق المأساوي، في سوق النصيرات وسط القطاع، والذي أسفر عن وفاة العديد من المواطنين، وإصابة آخرين، متابعتها الحثيثة للحادث، بناءً على تعليمات وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني.وقام فريق الوزارة، بمتابعة وتفقد الأوضاع، والعمل على تحديد الاحتياجات للتعامل مع نتائج الحدث.