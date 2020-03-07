مصر: قمنا بتحليل 2166 حالة مشتبه فبإصابتها بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، بإجراء تحاليل لـ 2166 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا)، بداية من الشهر الماضي، وأكدت إصابة 15 شخصاً.



وأكدت الوزيرة المصرية في بيان نشرته صحيفة (اليوم السابع)، أن الـ 15 حالة الإيجابية، منها 12 حالة تم اكتشافها أمس الجمعة، حاملة للفيروس، بدون أي أعراض، على متن إحدى البواخر القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر، لمصريين يعملون على الباخرة، وجرى تحويلهم إلى المستشفى المخصص للعزل، مشيرة إلى أن باقي الحالات المخالطة، تم إخضاعها للحجر الصحي لمدة 14 يوماً.



وأوضحت زايد، أنه تم إجراء تحاليل لـ61 حالة عائدة من العمرة في السعودية، مشتبه بإصابتها بالفيروس، وجاءت نتائجها جميعها سلبية (أي غير مصابين بالفيروس).



وأكدت عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا) بجميع محافظات الجمهورية، سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فوراً بكل شفافية، طبقاً للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.