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طبيب أطفال يوضح حقيقة عدم إصابة الأطفال دون الـ10 بـ"كورونا" ويقدم نصائح ذهبية

طبيب أطفال يوضح حقيقة عدم إصابة الأطفال دون الـ10 بـ"كورونا" ويقدم نصائح ذهبية
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
انتشار فيروس (كورونا) واتساع رقعته عالمياً، عبر انتقاله من بلد إلى آخر، ليصل فلسطين في نهاية المطاف، ويُصيب 16 مواطناً بمدينة "بيت لحم" بالضفة الغربية، أثار الهلع بين المواطنين، ودفعهم لإخراج عشرات بل مئات الإشاعات، التي تحمل في طياتها معلومات مغلوطة، كالسائد بين الأوساط بأن الفيروس لا يُصيب الأطفال ممن هم دون الـ 10 سنوات.. فهل تلك المعلومة صحيحة؟

نفى طبيب الأطفال الدكتور محمد أبو ندى، لـ "دنيا الوطن" ما يُشاع بأن (كورونا) لا يُصيب الأطفال دون الـ 10 سنوات قائلاً: " الإحصائيات الأخيرة التي خرجت من "أوهان" الصينية، والتي تعتبر منبع (كورونا)، كشفت أن معظم الوفيات، كانت ممن هم فوق الـ 50 عاماً، وأقل نسبة كانت بالأطفال ممن هم دون الـ 10 سنوات، نحن نتحدث هنا عن الوفيات لا عن الإصابات".

وأضاف: "بالنسبة للإصابة بكورونا فهي تصيب جميع الأعمار، فلماذا لا تُصيب الأطفال، حتى إن هناك أطفالاً بعمر الأشهر وأصيبوا بالفيروس بمدينة "أوهان"، أي انه يصيب الجميع، ولكن نسبة الوفيات بمن هم أقل من 10 سنوات، كانت الأقل على الإطلاق".

ووجه الدكتور محمد أبو ندى، خلال حديثه مع "دنيا الوطن" مجموعة من النصائح لحماية الأطفال من الإصابة بـ (كورونا)، وكانت على النحو التالي:

1. تغسيل اليدين عدة مرات في اليوم الواحد، كنا قديماً نوصي بغسل اليدين، بعد دخول المرحاض، وقبل تناول الطعام، ولكن اليوم نتحدث غسل اليدين باستمرار، خاصة بعد لمس الأسطح أو عودة الأطفال من اللعب بالخارج، وقبل أن يتناول الطعام أو الشراب، ونوصي بغسل اليدين بالطريقة الصحيحة بالماء والصابون ولعدة دقائق، وليس عبر وضعها فقط تحت الماء، وهذا الأمر يتطلب أن يقوم الكبار بغسل اليدين أمام أطفالهم، حتى يحتذي بهم الطفل.

2. يجب أن نُعلم الطفل عدم وضع يده بقدر الإمكان داخل فمه أو في أنفه أو بجانب عينيه، لأن تلك الحركات من أسهل الأمور لنقل فيروس (كورونا).

3. تعليم الأطفال العطس داخل "كوع" اليد وليس عبر اليدين، لأن هذا الفيروس لا يعيش طويلاً داخل الملابس، أو عبر استخدام المناديل الورقية والتخلص منها فوراً.

4. الابتعاد عن الأشخاص عند التحدث معهم بمسافة تُقدر بمتر أو متر ونصف، ونطالب أطفالنا بالالتزام بذلك.

5. على الوالدين تحسين الوضع المناعي لأطفالهم من خلال التغذية السليمة، وعلى رأسها الحمضيات والفيتامينات والحليب للأطفال الصغار، كل تلك الأمور تُحسن الوضع المناعي طويل الأمد للأطفال، ومن غير الصحيح توجيه الناس الآن لأخذ "كورسات الفيتامينات" لأنها لا تحمي الطفل من المرض بصورة واضحة، فالجهاز المناعي لابد أن يبنى لا أن يُصنع صناعة.   

6. عدم زيارة المستشفيات بقدر الإمكان، لأنها مرتع للفيروسات والالتهابات والأمراض، ولو أجبر الشخص على زيارة المستشفى لسبب من الأسباب، فعليه عدم إحضار الأطفال، في الوضع الطبيعي ننصح بذلك، والآن وسط انتشار (كورونا) نشدد على ذلك.

7. الامتناع عن "السلام باليد" و"التقبيل" مع الناس بقدر الإمكان، وهنا على الوالدين والأقارب تجنب "تقبيل" الأطفال المستمر، لأن الأطفال مناعتهم بسيطة، ومن السهل التقاط الأمراض بالخارج ونقلها لأطفالنا عبر التقبيل.

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