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دولي

وفاة نائبة إيرانية بفيروس (كورونا)

وفاة نائبة إيرانية بفيروس (كورونا)
النائبة في البرلمان الإيراني فاطمة رهبر
رام الله - دنيا الوطن
توفيت النائبة في البرلمان الإيراني عن مدينة طهران، فاطمة رهبر، جراء إصابتها بفيروس (كورونا).

وكان المتحدث باسم البرلمان الإيراني، أسد الله عباسي، قال إن 23 نائباً في البرلمان مصابون بفيروس (كورونا) من أصل 100 نائب أجروا فحوصات.

ووفق وكالة (تسنيم) الإيرانية، فإن فاطمة رهبر (56 عامًا) هي نائبة منتخبة للبرلمان في دورته الجديدة الحادية عشرة، وكانت نائبة عن طهران في الدورات البرلمانية الـ 7 و8 و9، عن حزب الائتلاف الإسلامي المحافظ.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الجمعة، ارتفاع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 124 بعد وفاة 17 شخصاً في الـ 24 ساعة الأخيرة.

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