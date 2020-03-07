بالأسماء: تعرف على آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة ، اليوم السبت، أسماء المسافرين، وآلية السفر عبر (معبر رفح البري) الواقع جنوب قطاع غزة، ليوم غد الأحد.وقالت داخلية غزة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن السفر سيكون يوم غد للمتبقي من الحافلة الثامنة حتى الثالثة عشرة (الرقم 100) من كشف (2020/7).ودعت داخلية غزة المسافرين لضرورة التواجد غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، موضحة أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.وأكدت على منع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط ، وضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.وطالبت داخلية غزة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.