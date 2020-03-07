شؤون فلسطينية

البنك الإسلامي الفلسطيني يعقم فروعه ومكاتبه كإجراءٍ احترازي

البنك الإسلامي الفلسطيني يعقم فروعه ومكاتبه كإجراءٍ احترازي
تعقيم فروع البنك الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
في إطار إجراءات الوقاية من فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) بدأ البنك الإسلامي الفلسطيني، بإجراء تعقيمٍ شاملٍ لفروعه ومكاتبه والمنشآت التابعة له في كافة محافظات الوطن، حرصاً على سلامة عملائه وموظفيه والجمهور، وذلك من خلال شركة متخصصة في خدمات التعقيم، ومكافحة العدوى.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني، بيان قاسم: إن هذه الإجراءات، تأتي بشكل احترازي لحماية موظفي البنك وعملائه، وإلتزاما بتعليمات وزارة الصحة، وسلطة النقد الفلسطينية والجهات المختصة؛ لمنع انتشار الفيروس، والسيطرة عليه، وأضاف:" منذ اللحظة الأولى، نتابع مستجدات الأمور، وسنقوم بكل ما هو لازم من إجراءات وقائية؛ إذ نعتبر أنفسنا شركاء في هذه الجهود لحماية المجتمع، حيث إن سلامة عملائنا وموظفينا تأتي في المقام الأول".

وشدد قاسم على أهمية توجه العملاء نحو  القنوات الإلكترونية التي يوفرها البنك، والتي تمكنهم من التمتع بالخدمات المصرفية المتنوعة على مدار الساعة، مشيراً إلى أن البنك كان قد رفع مؤخراً سقف عمليتي السحب والإيداع من خلال الصرافات الآلية، بحيث أصبح السحب متاحاً لغاية 3000 دولار، والإيداع لغاية 4500 دولار، أو ما يعادلهما بالعملات الأخرى، منوهاً في الوقت نفسه إلى ما تقدمه خدمات "إسلامي أونلاين" و"إسلامي موبايل" من خدمات مصرفية متنوعة دون الحاجة للتوجه للفروع.

وثمن قاسم التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الحكومة وسلطة النقد، مشدداً على أهمية الالتزام بها، وتعزيز حالة التلاحم والتعاون على كافة المستويات، وتحقيق تكامل الأدوار حفاظاً على سلامة الجميع.

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