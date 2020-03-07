اغتيال عميد في الحرس الثوري الإيراني بضواحي دمشق

العميد فرهاد دبيريان

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت إيران، اغتيال القيادي في الحرس الثوري، العميد فرهاد دبيريان، في منطقة السيدة زينب، بالعاصمة السورية دمشق، ليلة أمس الجمعة.



وقالت وكالة (فارس) الإيرانية: إن دبيريان، كان المسؤول عن بلدية "منطقة السيدة زينب" في الحرس الثوري الإيراني، وتولى قيادة العمليات العسكرية في مدينة تدمر، إبان استعادتها من تنظيم الدولة.



ولحد اللحظة، لم ترد أي تفاصيل بشأن عملية الاغتيال والمسؤول عنها.