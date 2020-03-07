استشهاد المواطن سعيد خواص متأثرًا بإصابته في حادث النصيرات

حادثة النصيرات

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رام الله - دنيا الوطن

استشهد صباح اليوم السبت، المواطن سعيد عبد الرحمن سعيد خواص، متأثراً باصابته في حادث النصيرات.



وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في تصريح مقتضب: "استشهد المواطن سعيد عبد الرحمن سعيد خواص (65 عامًا) متأثراً بإصابته في حادث النصيرات الأليم؛ ليرتفع بذلك العدد الشهداء إلى 11 شهيدًا".



وكان حريق هائل، اندلع في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، الخميس الماضي، أدى لاستشهاد 11 مواطنًا، وإصابة حوالي 60 آخرين، بينهم إصابات خطيرة.