الكشف عن المادة التي تُرش في بيت لحم ضد "كورونا".. وانتظار نتائج 100 عينة

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خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير

كشف الدكتور نبيل زواهرة، مسؤول قسم الطب الوقائي، أن المادة التي يتم رشها في شوارع مدينة بيت لحم هي مادة للتعقيم (الكلور) مشيراً إلى أن تلك المادة كفيله بالقضاء على فيروس (كورونا) وذلك ضمن إجراءات وزارة الصحة، بعد اكتشاف إصابة 19 شخصاً بمرض (كوفيد 19- كورونا).



وأضاف زواهرة في حديث خاص مع "دنيا الوطن": مادة الكلور تعتبر مادة معقمة، وكفيلة بالقضاء على فيروس كورونا)، الأمر بسيطة ولا يدعو للهلع، المواطن التلحمي، يستطيع حماية نفسه بالحفاظ على نظافته الشخصية، بالإضافة للابتعاد عن التجمعات والأماكن المكتظة".



وأشار إلى أن وزارة الصحة، اتخذت مجموعة من الإجراءات، كالحجر المنزلي لكل الأشخاص، الذين تعاملوا مع الـ 16 مصاباً بـ (كورونا) في بيت لحم، بالإضافة لأخذ أكثر من 500 عينة للفحص من المدينة، ونتائجها كانت مبشرة ومسيطر عليه حتى اللحظة، مستطرداً "هناك 100 عينة لم تظهر نتائجها بعد، فلا نستطيع الحديث عنها قبل ظهور النتائج".



وأكمل: وزارة الصحة لديها خطط بديلة في حال تطور الأمر في مدينة بيت لحم، قمنا في الوزارة بفتح مراكز عزل ومراكز الإدمان، ونتمنى ألا تتطور الأمور عن ذلك.



ووجه مجموعة نصائح للمواطنين في مدينة بيت لحم، قائلاً: على المواطنين، تجنب حضور الاحتفالات، والتزام المنازل والخروج للضرورة القصوى، والطواقم الطبية على استعداد كامل للتواصل مع المواطنين، والذهاب لمنازلهم أيضاً، فلا داعي لخروج أحد من منزله هذه الفترة على الأقل، حتى لا نكون سبباً بنشر الفيروس".